Resultado Flamengo x Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca 2018 (4-0)

Caso o vencedor da Taça Rio não seja o Flamengo, as semifinais do estadual serão disputadas entre os dois campeões de turno e os outros dois melhores colocados da classificação geral.

Se o Rubro-Negro for campeão da Taça Rio, se classificará direto para a final do estadual, que será em jogo único, com vantagem do empate. Com isso, do 2º ao 5º disputarão um 'mini mata-mata' entre eles, e o vencedor enfrentará o Flamengo.

Com isso, as semifinais da Taça Rio serão disputadas entre:



Fluminense x Flamengo

Vasco x Botafogo



Flu e Vasco terão a vantagem do empate.

No Grupo C, a tabela ficou desse jeito:



1º- Fluminense - 14 pontos

2º- Botafogo - 10 pontos (SG: 1)

3º- Portuguesa - 10 pontos (SG: -1)

4º- Boavista - 9 pontos

5º- Macaé - 8 pontos

6º- Madureira - 5 pontos

No Grupo B, a classificação ficou assim:



1º- Vasco - 13 pontos

2º- Flamengo - 12 pontos

3º- Cabofriense - 10 pontos

4º- Bangu - 5 pontos

5º- Volta Redonda - 3 pontos

6º- Nova Iguaçu - 1 ponto

Com todos os seis jogos encerrados, o Campeonato Carioca tem sua classificação geral definida:



1º- Flamengo - 25 pontos

2º- Fluminense - 22 pontos

3º- Vasco - 20 pontos

4º- Botafogo - 19 pontos

5º- Boavista - 18 pontos

6º- Portuguesa - 16 pontos

7º- Cabofriense - 14 pontos

8º- Bangu - 13 pontos

9º- Macaé - 12 pontos

10º- Madureira - 8 pontos

11º- Volta Redonda - 7 pontos

12º- Nova Iguaçu - 6 pontos

Só falta acabar o clássico no Nilton Santos para que a fase de classificação do Campeonato Carioca esteja concluída.

FIM DE PAPO EM CARIACICA! FLAMENGO 4 x 0 PORTUGUESA!

47' O camisa 23 levou novamente para o meio, chutou colocado e acertou o ângulo, marcando seu segundo gol no ano e no jogo. Flamengo 4 a 0.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É MAIS UM DE GEUVÂNIO!

45' UHHHH! Renê cruzou, Diego tocou de cabeça e a bola passando lentamente para fora.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' No momento, a Portuguesa está eliminada da Taça Rio no saldo de gols, e também eliminada do estadual.

41' Tem gols: Volta Redonda 2 x 3 Boavista / Botafogo 2 x 3 Vasco

40' ?O camisa 23 levou para a perna esquerda, arriscou de longe e contou com a contribuição de Milton Raphael. Flamengo 3 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE GEUVÂNIO!

39' Não dá mais para Marcão. A Lusa terminará com 10 jogadores.

37' UHHHHHHHH! Diego arrancou sozinho, chutou forte e quase marcou um golaço, contando com desvio de Marcão.

35' Marcão se machucou sozinho, e a Portuguesa não pode mais mexer pois fez a última mudança: Sai: Philip / Entra: Fabinho

34' UHHHH! Geuvânio cruzou na cabeça de Lincoln, mas o jovem atacante tocou para fora.

31' TRAVADO!!! Lincoln recebeu completamente livre, avançou sozinho, mas na hora H, Marcão travou e jogou para escanteio.

29' Última mudança no Flamengo: Sai: Everton / Entra: Geuvânio

28' Mudou tudo: Botafogo assume a vice-liderança do Grupo C, eliminando a Portuguesa. No B, a Cabofriense precisa da virada para eliminar o Vasco.

26' Tem gol: Botafogo 2 x 2 Vasco / Cabofriense 1 x 1 Fluminense

25' O jovem Lincoln é capixaba e fará a primeira partida como profissional em casa.

25' Mudança no Flamengo: Sai: Henrique Dourado / Entra: Lincoln

23' Tem gol: Nova Iguaçu 0 x 2 Macaé

22' Cartão amarelo para Marcão, da Portuguesa.

18' Caso se mantenha o resultado no Nilton Santos, a Portuguesa não poderá sofrer mais nenhum gol caso queira a classificação na Taça Rio.

16' Cartão amarelo para Maicon Assis, da Portuguesa.

15' Tem gol: Volta Redonda 2 x 2 Boavista

14' Com a categoria na marca da cal, Dourado deslocou Milton Raphael e jogou no canto esquerdo. Flamengo 2 a 0.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE HENRIQUE DOURADO!

13' PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Vinicius cruzou, Everton cabeceou e Adriano tocou com o braço aberto. Dourado na bola.

11' Mudança na Portuguesa: Sai: Muniz / Entra: Abuda

9' Flamengo agora é que aposta nos contra-ataques, lançando Vinicius Jr. pela direita.

6' Mais um gol na rodada: Botafogo 1 x 2 Vasco

5' Tem gol: Volta Redonda 1 x 2 Boavista

3' Diego tentou armar o contra-ataque, mas foi desarmado com perfeição.

1' Tem gol: Cabofriense 0 x 1 Fluminense

0' UHHHH! Philip emendou de primeira e Diego Alves fez mais uma defesa bonita.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Flamengo mudou: Sai: Jonas / Entra: Cuéllar

Classificação geral no momento:



1º- Flamengo - 25 pontos

2º- Fluminense - 22 pontos

3º- Vasco - 20 pontos

4º- Botafogo - 19 pontos

5º- Boavista - 18 pontos

6º- Portuguesa - 16 pontos

7º- Cabofriense - 14 pontos

8º- Bangu - 13 pontos

9º- Macaé - 12 pontos

10º- Madureira - 8 pontos

11º- Volta Redonda - 7 pontos

12º- Nova Iguaçu - 6 pontos

Classificação momentânea do Grupo C:



1º- Fluminense - 14 pontos

2º- Portuguesa - 10 pontos (SG: 2)

3º- Botafogo - 10 pontos (SG: 0)

4º- Boavista - 9 pontos

5º- Macaé - 8 pontos

6º- Madureira - 5 pontos

Classificação momentanea do Grupo B:



1º- Vasco - 13 pontos

2º- Flamengo - 12 pontos

3º- Cabofriense - 10 pontos

4º- Bangu - 5 pontos

5º- Volta Redonda - 3 pontos

6º- Nova Iguaçu - 1 ponto

Mais gols: Botafogo 0 x 2 Vasco / Nova Iguaçu 0 x 1 Macaé

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO 1 x 0 PORTUGUESA!

44' Tem gols: Volta Redonda 0 x 2 Boavista e ?Bangu 0 x 2 Madureira

44' UHHHH! Vinicius dividiu no alto, a bola ficou viva e o menino tentou cavar mas jogou para fora.

42' ERROU O PASSE! Bolão de Éverton Ribeiro para Dourado que tentou tocar para Vinicius mas exagerou na força. Após o erro, torcedores gritam por Lincoln e vaiam o camisa 19.

39' Tem gol: Botafogo 0 x 1 Vasco

38' DIEGO ALVES SENSACIONAL! Maicon Assis cobrou a falta no ângulo, e o goleiro do Flamengo voou para defender.

35' Portuguesa abusa dos contra-ataques, e encontra maior facilidade pelo lado esquerdo do ataque.

31' Vinicius e Everton inverteram as posições, e a partida ficou mais lenta por parte do Rubro-Negro.

28' UHHH! Bolão de Romarinho para Tiago Amaral, e dessa vez o atacante da Lusa chutou para fora.

27' UHHH! Lindo chute de Tiago Amaral, de fora da área, forçando uma boa defesa de Diego Alves.

23' Bela troca de passes do Flamengo, com direito a toques de calcanhar. Torcida rubro-negra curtiu.

21' MILTON RAPHAEL! Diego lançou a bola com perfeição para Dourado, Milton Raphael saiu quase na entrada da área e socou a bola para lateral.

19' Com o resultado, o Rubro-Negro vai assumindo a liderança da Taça Rio e eliminando a Portuguesa.

17' No ataque seguinte ao pênalti perdido pela Lusa, Everton tocou de peito para Dourado, que tocou para o camisa 7 invadir a área e chutar rasteiro, para o fundo do gol. Flamengo 1 a 0.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON RIBEIRO!

15' DIEGO ALVES DEFENDEU! Tiago Amaral bateu no meio do gol e com o joelho, Diego Alves defendeu.

14' PÊNALTI PARA A PORTUGUESA! Philip foi lançado pela esquerda, cruzou e Rodinei cortou com o braço. O assistente atrás do gol foi quem marcou a penalidade.

13' OPA! Cruzamento rasteiro de Everton, corta-luz de Dourado para Diego que caiu dentro da área, mas Rodrigo Carvalhaes mandou o jogo seguir.

13' Gols na rodada: ?Bangu 0 x 1 Madureira / Volta Redonda 0 x 1 Boavista

11' Flamengo tem a posse de bola, mas não consegue aproveitar.

8' Cartão amarelo para Everton, do Flamengo.

6' UHHHHHHH! Vacilo na saída de bola da Lusa, Everton roubou e tocou para Éverton Ribeiro chutar na saída de Milton Raphael, mas para fora.

5' UHH! Rodinei cruzou, Dourado se embolou e a bola sobrou para Everton chutar com desvio, pela linha de fundo.

2' COM ESTILO! Após a defesa lusitana cortar, Juan devolveu a bola para a área com o peito.

1' Cartão amarelo para Jhonnatan, da Portuguesa.

BOLA ROLANDO EM CARIACICA! COMEÇA FLAMENGO x PORTUGUESA

Um minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento, em homenagem a Marielle Franco, Anderson Gomes, Bebeto de Freitas e o menino Benjamin, de 2 anos, que morreu em um tiroteio no Complexo do Alemão.

Equipes em campo! Flamengo entra com uma faixa: "Toda vida é importante. Chega de violência".

150! No duelo contra o Macaé, Paulo César Carpegiani completou 150 jogos no comando do Rubro-Negro, somando todas as passagens pelo clube. Hoje, o treinador foi homenageado pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello.

PROTESTO! O Flamengo usará nessa tarde uma fita preta presa na camisa em protesto pelas mortes de Marielle Franco, vereadora do PSOL, e o motorista Anderson Gomes, além de um pedido de paz contra a violência no Rio e no Brasil.

(Foto: Reprodução/ Flamengo)

PORTUGUESA ESCALADA! Milton Raphael, Adriano, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz, Jhonnatan, Romarinho, Philip e Maicon Assis; Tiago Amaral.

FLAMENGO ESCALADO!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Flamengo x Portuguesa ao vivo se enfrentam pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A bola rolará às 16h em Cariacica.

A última rodada da Taça Rio trará definições para a fase final do turno e para a classificação geral. Todas as seis partidas, incluindo a do estádio Kléber Andrade, acontecerão às 16h e todas terão importância na parte de cima ou na briga para fugir do Z-2. Confira os jogos:



Flamengo x Portuguesa

Botafogo x Vasco

Cabofriense x Fluminense

Volta Redonda x Boavista

Bangu x Madureira

Nova Iguaçu x Macaé

No Grupo B, o Rubro-Negro precisa de uma vitória para se classificar. A classificação está assim:



1º- Vasco - 10 pontos

2º- Flamengo - 9 pontos (SG: 3)

3º- Cabofriense - 9 pontos (SG: 2)

4º- Bangu - 5 pontos

5º- Volta Redonda - 3 pontos

6º- Nova Iguaçu - 1 ponto

Já no Grupo C, a Lusa também necessita de um triunfo para se classificar sem depender de nenhum outro resultado. A classificação se encontra assim:



1º- Fluminense - 13 pontos

2º- Portuguesa - 10 pontos (SG: 3)

3º- Botafogo - 10 pontos (SG: 2)

4º- Boavista - 6 pontos

5º- Macaé - 5 pontos

6º- Madureira - 2 pontos

Na classificação geral, o Flamengo já está garantido nas semifinais do estadual, e ocupa a liderança geral. A Portuguesa ocupa a 5ª posição, e precisa vencer para não depender de um título da Taça Rio para continuar na busca do título inédito, e precisa continuar nessa posição para disputar a 4ª divisão do Brasileirão. Na parte de baixo, quatro times lutam para não terminar o campeonato no Z-2 e disputar a Seletiva. Confira a tabela geral:



1º- Flamengo - 22 pontos

2º- Fluminense - 21 pontos

3º- Botafogo - 19 pontos

4º- Vasco - 17 pontos

5º- Portuguesa - 16 pontos

6º- Boavista - 15 pontos

7º- Cabofriense - 13 pontos

8º- Bangu - 13 pontos

9º- Macaé - 9 pontos

10º- Volta Redonda - 7 pontos

11º- Nova Iguaçu - 6 pontos

12º- Madureira - 5 pontos

As duas equipes se enfrentaram 66 vezes na história: 61 vitórias do Flamengo, 3 vitórias da Portuguesa e apenas 2 empates. A equipe da Gávea marcou 203 gols e os lusitanos marcaram 34 vezes.

Após a importante vitória contra o Emelec na Libertadores, a equipe rubro-negra não poderá contar com seu principal jogador na temporada. Lucas Paquetá levou o terceiro cartão amarelo contra o Macaé e está suspenso. O substituto do meia não está definido por Carpegiani, e deverá ficar entre o volante Cuéllar e o atacante Vinicius Jr., que marcou os dois gols da vitória no Equador.

O camisa 20 falou com a imprensa ao chegar em Cariacica e enalteceu a confiança do elenco do Flamengo após o triunfo na quarta-feira e destacou a força para evoluir na equipe: "Me dá mais confiança, né. Não só pra mim, mas pra todo mundo da equipe, porque o Flamengo não tinha ganho tem uns quatro anos na Libertadores fora de casa e conseguimos esse feito. Estou procurando evoluir a cada dia, evoluir ao máximo aqui e curtir cada momento no Flamengo".

Já o técnico João Carlos Ângelo poderá mandar a campo o que tem de melhor. Para o goleiro Milton Raphael, derrota não é uma opção para a equipe conseguir a classificação dupla, e uma vaga na Série D: "Significa muito pra nós jogadores e para o clube e se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos conquistar (a vaga). Fizemos uma semana muito boa, acertamos alguns pontos e estamos 100% para fazermos um grande jogo e conseguirmos a vitória. Temos que fazer o nosso, A vitória vindo, praticamente não precisaremos de nenhuma outra combinação".