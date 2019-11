Resultado Grêmio 2x0 Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2018

Obrigada a você que acompanhou a partida na VAVEL Brasil! Uma boa noite e até a próxima, com mais futebol!

Grêmio sai na frente na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, com gols de Everton, Jael e Arthur. A próxima partida é na quarta-feira (21), no Beira-Rio. Para ficar com a classificação, o Internacional precisa vencer com quatro gols de vantagem. Caso devolva o placar da Arena, a partida vai para os pênaltis. A bola rola às 21h45.

"Espero que seja o primeiro de muitos", falou Jael sobre o gol de falta.

"Vamos ter que trabalhar muito essa semana", disse Lomba.

FINAL DE JOGO NA ARENA!! GRÊMIO 3-0 INTERNACIONAL.

51' O Grêmio troca passe e a torcida grita "olé".

A partida vai até os 52 minutos.

47' Na cobrança de falta, D'Alessandro manda a bola na barreira.

46' FALTA PARA O INTERNACIONAL. Geromel faz falta em Roger na entrada da área.

45' MAIS UM AMARELO PARA O INTER!!! Fabiano é punido por falta em Alisson.

42' CARTÃO AMARELO!!! Rossi deixa o braço e atinge Cortez. O árbitro da amarelo para o jogador do Inter.

39' CARTÃO AMARELO!!! Edenílson para contra-ataque do Grêmio com falta em Alisson.

38' INTER EM CIMA! A equipe colorada pressiona para diminuir a vantagem gremista, mas para em Grohe.

36' MARCELO GROHE!!! A bola chega na área para Rodrigo Dourado, que finaliza como dá, para o goleiro gremista fazer bela defesa.

34' TROCA NO INTERNACIONAL: Sai Nico López e entra Roger.

Jael de ombro lançou Arthur, que avançou sozinho, para chutar por baixo do goleiro Marcelo Lomba.

32' GOOOOOOL DO GRÊMIO!!! ARTHUR!!!!

30' MÃO NA BOLA!! Após cobrança de escanteio do Inter, Cuesta coloca a mão na bola.

29' TROCA NO GRÊMIO: Sai Everton e entra Alisson.

27' Cuesta tenta lançar, mas Geromel faz o corte.

26' PAUSA PRA HIDRATAÇÃO! Anderson Daronco faz nova parada para água.

26' CARTÃO AMARELO!!! Everton recebe cartão por falta em Fabiano.

24' PRIMEIRA CHEGADA COLORADA. Nico López finaliza pela esquerda, mas manda na rede pelo lado de fora.

22' TROCA NO INTERNACIONAL: Sai Gabriel Dias e entra Fabiano.

21' Só da Grêmio na segunda etapa! A equipe Tricolor troca passes, enquanto o Internacional marca.

O centroavante gremista fez uma bela cobrança, colocando a bola no ângulo direito do goleiro colorado.

17' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! JAEL, DE FALTA!!

16' TROCA NO INTERNACIONAL: Sai Marcinho e entra Rossi.

15' CARTÃO AMARELO!!! Gabriel Dias recebe cartão amarelo por falta em Luan.

O capitão gremista teve problema muscular. Ele é atendido no banco de reservas.

13' TROCA NO GRÊMIO: Sai Maicon e entra Arthur.

11' LOMBA!!! Luan cobra escanteio e Geromel sobre para cabecear, obrigando Marcelo Lomba a fazer grande defesa.

9' Após cobrança de escanteio a bola sobra para Jael, que solta a bomba. A bola toca em Iago, novo escanteio para o Grêmio.

7' Após erro de saída de Rodrigo Dourado, o Grêmio troca passes, até que Everton deixa para Jailson, que finaliza. Antes de sair a bola desvia na defesa.

6' Ramiro recebe pelo meio, avança e finaliza de longe, mandando para fora. Tiro de meta para Lomba.

3' O Tricolor troca passes na entrada da área, enquanto o time colorado está todo recuado

1' O Grêmio começa o segundo tempo pressionando. Kannemann tenta avançar mas é derrubado. Daronco mandou o jogo seguir.

0'/2º TEMPO Rola a bola para a etapa final

O Internacional assustou no início da primeira etapa, se destacando na bola aérea. O Grêmio levou um tempo para se encontrar em campo, mas logo equilibrou a partida, saindo na frente já nos acréscimos.

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1 x 0 Internacional

48' GOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERTON! O Grêmio trocava passes, até que Luan deixou para Ramiro dentro da área, o volante cruzou para Everton abrir o placar.

43' Nico López avança pela direita, entra na área deixando a marcação para trás, mas acaba cruzando nas mãos de Marcelo Grohe.

40' O Tricolor está melhor na partida. A equipe troca passes, mas encontra dificuldades de furar o bloqueio colorado.

37' Desta vez quem sofre falta é Kannemann. O Inter tenta atacar, mas a bola fica com o zagueiro gremista, que é puxado por Nico López.

35' O Grêmio toca a bola. Cortez tenta avançar mas acaba cometendo falta.

33' SEM FORÇA! Luan cobra falta, Jael aparece para cabecear mas pega fraco.

32' CARTÃO AMARELO!!! Victor Cuesta dá carrinho em Luan e acaba sendo amarelado. Daronco alega sequência de faltas do Internacional.

30' Agora é a vez do Grêmio trocar passes em frente a área, enquanto o time colorado fica fechado, impedindo a passagem gremista.

26' PAUSA PRA HIDRATAÇÃO! Anderson Daronco para a partida para os atletas beberem água.

25' PRA FORA! Luan aparece livre na intermediaria, avança e finaliza por cima, fazendo a bola passar pertinho do travessão.

24' GROHE!! Novamente o goleiro gremista faz milagre! Edenílson cruza e Patrick manda de cabeça em direção ao gol, obrigando Marcelo Grohe trabalhar pra evitar o gol colorado. Antes de sair, a bola ainda tocou o travessão.

21' Anderson Daronco adverte o goleiro Marcelo Lomba pela demora na cobrança do tiro de meta.

19' CARTÃO AMARELO!!! O zagueiro Kannemann recebe o primeiro cartão da partida por falta em Patrick.

17' LOMBA! Léo Moura faz o cruzamento para Jael, o camisa 9, pressionado pela defesa, finaliza sem força, facilitando a defesa de Marcelo Lomba.

15' Patrick deixa a marcação para trás e avança para o campo de ataque.

13' Maicon recebe a bola de Ramiro mas manda o chute longe do gol.

12' DE ARGENTINO PARA ARGENTINO: Kannemann e Custa se desentendem.

10' O Inter toca a bola no campo de ataque, procurando espaços para furar o bloqueio gremista.

7' Em jogada de contra-ataque, Everton avança em velocidade. Na hora da finalização ele mandou por cima do gol de Lomba.

4' D'Alessandro reclama de dores após falta sofrida.

2' MARCELO GROHE! D'Alessandro cobra falta e Rodrigo Dourado aparece para cabecear, mas o goleiro Tricolor fez a defesa.

1' No primeiro lance da partida o Grêmio apareceu na frente com Ramiro, que encontrou Everton. Everton deixou para Maicon, que chutou em cima da defesa colorada.

0' Apita Daronco! Rola a bola na Arena do Grêmio.

Equipes em campo na Arena!

Anderson Daronco apita a partida, auxiliado por José Eduardo Calza e Leirson Peng Martins.

Klaus não aparece na lista. O jogador é duvida também para a próxima partida.

Do lado Colorado os suplentes são: Daniel, Welinton Silva, Ruan, Fabiano, Roger, Camilo, Rossi, Thales, Charles, Juan Alano e Brenner.

Internacional: Marcelo Lomba; Edenílson, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias, Marcinho, D'Alessandro e Patrick; Nico López.

O banco de reservas gremista tem Paulo Victor, Madson, Bressan, Marcelo Oliveira, Michel, Arthur, Lima, Thonny Anderson, Cícero, Alisson e Hernane.

Escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Everton e Luan; Jael.

Este será o décimo clássico Gre-Nal realizado na Arena do Grêmio. Dos nove realizados até então, foram duas vitórias do Tricolor, seis empates e uma vitória Colorada.

A expectativa é que 45 mil torcedores estejam na Arena na tarde deste domingo, para assistir ao clássico.

Boa tarde na VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto o jogo entre Grêmio x Internacional ao vivo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Edenílson, Rodrigo Moledo (Klaus), Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias (Fabiano), Patrick, D'Alessandro e Nico López; Roger (Marcinho)

Klaus pode desfalcar a equipe no domingo. Ele sofreu uma pancada no joelho no treino da sexta-feira. O provável substituto é Rodrigo Moledo.

Em preparação para o clássico, Odair Hellmann também fechou os portões no treinamento na manhã desta sábado.

uFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Do outro lado, o Internacional teve compromisso pela Copa do Brasil durante a semana! A equipe venceu o Cianorte pelo placar de 2 a 0, fora de casa, e garantiu a classificação para a próxima fase da competição nacional.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Madson (Léo Moura), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur (Jailson), Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Outro mistério do lado gremista é se Arthur inicia a partida ao lado de Maicon ou se Jailson permanece na posição.

Ramiro é duvida! Ele sofreu uma pancada na perna na sexta-feira e fez um trabalho separado dos demais atletas neste sábado.

Léo Moura, que estava afastado por lesão, volta a ficar a disposição da equipe.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

A semana Tricolor foi dedicada à preparação para o clássico. Na manhã deste sábado, Renato Portaluppi comandou o treinamento de portões fechados. O técnico faz mistério quanto à equipe que vai a campo.

Esse será o clássico Gre-Nal de número 414. Na história são 154 vitórias do Inter, contra 129 do Grêmio. O placar terminou empatado em 130 oportunidades.

O Grêmio foi o sexto colocado, somando 16 pontos. A equipe gremista venceu cinco partidas, empatou uma e foi derrotado por cinco vezes.

O Internacional terminou a primeira fase na terceira colocação, com 18 pontos ganhos. O time teve cinco vitórias, três empates e três derrotas.

No último duelo o Grêmio saiu com a vitória. O time de Renato Portaluppi dominou o primeiro tempo de jogo. Luan abriu o placar e, logo em seguida, de pênalti, o camisa 7 ampliou a vantagem Tricolor. Na segunda etapa foi a vez dos colorados terem o domínio da partida. Logo nos primeiros minutos Rodrigo Dourado diminuiu para o Internacional, que pressionou, mas não conseguiu alcançar o empate no Beira-Rio.

Após partida pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional voltam a duelar. Dessa vez o confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da competição.