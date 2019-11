Grêmio entra em campo contra Internacional esperando quebrar tabu na Arena

A vitória de 2 a 1 do Grêmio contra o Internacional no último domingo (11) terminou com um tabu. Desde 2012 o Tricolor não vencia o Colorado pelo Campeonato Gaúcho. Nesse período foram disputados 11 clássicos Gre-Nais, com seis vitórias do Inter e cinco empates. Agora, na Arena, o Grêmio busca quebrar outro tabu. A equipe Tricolor jamais venceu o rival dentro de sua nova casa pela competição estadual.

Pelo Campeonato Gaúcho foram cinco jogos entre Grêmio e Internacional na Arena. São quatro empates, entre 2014 e 2017, e uma vitória do Inter, por 2 a 1, em 2014. A última vitória do Grêmio jogando em casa foi em 2001, ainda no estádio Olímpico Monumental.

Esperando quebrar mais esse tabu, o Grêmio recebe o Internacional na Arena neste domingo (18), às 16h. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2018.