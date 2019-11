Botafogo-SP e Santos empatam pelo Campeonato Paulista (0-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Botafogo-SP e Santos ficam no 0 a 0 pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

48 min: Fim de jogo!

44 min: Teremos três minutos de acréscimos

39 min: Botafogo mexe pela última vez, entra Jheimy no lugar de Bruno Moraes

36 min: No Santos sai Eduardo Sasha para entrada de Diogo Vitor

36 min: Jean Mota recebe cartão amarelo por falta em Cafu

30 min: Os times mudam novamente, no Botafogo sai Lucas Taylor para entrada de Wesley enquanto que no Santos entra Vítor Bueno na vaga de Léo Cittadini

28 min: Já no Santos entra Arthur Gomes na vaga de Rodrygo

24 min: Botafogo muda, sai Danielzinho para entrada de Cafu

19 min: Plínio recebe cartão amarelo por falta em Gabriel

15 min: Mascarenhas bate do meio da rua e a bola sai longe do gol de Vanderlei

11 min: Botafogo tenta mas esbarra na forte marcação santista

5 min: Danielzinho chuta mas a bola explode em Veríssimo

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

41 min: Bruno Moraes é lançado mas a bola vai forte pela linha de fundo

35 min: Daniel Guedes cruza e Tiago Cardoso sai para ficar com a bola

30 min: Danielzinho manda na área e a zaga do Santos tira

22 min: Dodô recebe cartão amarelo

13 min: UUUUUH! Danielzinho recebe na cara de Vanderlei e gira batendo para ótima defesa do goleiro

5 min: UUUUUH! Gabriel recebe ótimo passe de Cittadini e na cara do gol bate em cima do goleiro, no rebote Rodrygo carimba a trave

3 min: Mascarenhas cruza na área e David Braz afasta o perigo

0 min: Começa o jogo!

Já o Botafogo-SP está escalado com: Tiago Cardoso; Marcos, Naylhor, Plínio e Mascarenhas; Willian, Diones, Lucas Taylor, Danielzinho e Dodô; Bruno Moraes.

O Santos vem a campo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Léo Cittadini e Jean Mota; Eduardo Sasha, Rodrygo e Gabriel.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje é dia de quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos o grande jogo entre Botafogo-SP e Santos pela ida do confronto. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

"Temos muitos jogadores novos, o Gabriel tem só 21 anos, é um menino. Mas tento sempre conversar com eles para renderem o máximo dentro de campo. Vai ser um jogo difícil, mas vamos buscar o resultado", finalizou.

O treinador deve ter apenas uma dúvida. Dodô entrou muito bem contra o Nacional e pode aparecer na lateral-esquerda na vaga de Jean Mota. O treinador irá deixar a decisão apenas para minutos antes da partida.

"Gabriel pediu desculpa pra todo o grupo, mas como educador tenho que rever as coisas. E estamos revendo. Me preservo de falar de situações que acontecem dentro do vestiário e na minha sala. Ele admitiu o erro. Não estamos aqui para passar a mão, mas também não estou aqui para expor", Disse Jair.

O técnico Jair Ventura vai escalar o Santos com o que tem de melhor, apesar do desgaste de um jogo como contra o Nacional, sendo que o Peixe jogou com dez jogadores desde os minutos finais do primeiro tempo. Expulso na Libertadores, Gabriel está confirmado diante do Botafogo.

O Peixe já não vence há três rodadas no torneio, sendo a última uma derrota, por 3 a 1, para o São Bento. Mesmo assim, a motivação é grande por uma vaga na semifinal. O Santos acabou a Primeira Fase com a melhor campanha, apenas atrás de Palmeiras, Corinthians e Novorizontino.



Embalado com a vitória convincente diante do Nacional, do Uruguai, por 3 a 1, na Copa Libertadores da América, o Santos volta ao Paulistão motivado para enfrentar o Botafogo neste domingo.

O meia Lelê, que entrou no segundo tempo contra o Corinthians, foi expulso por reclamação aos 47 minutos do segundo tempo e virou desfalque certo. Ele é o único suspenso do treinador.

“Nunca é fácil jogar contra o Santos. É um time novo, que sabe usar muito bem o contra-ataque á seu favor. Esperamos poder anular os pontos fortes e sobressair para conquistar o resultado positivo”, disse Léo Condé.

O técnico Léo Condé poderá contar com o artilheiro do Botafogo no campeonato, com cinco gols, Bruno Moraes, que foi liberado pelo Departamento Médico, assim como Everton Heleno. Os únicos problemas são: Lelê, por ter recebido o vermelho contra o Corinthians, e Peri, vetado por lesão.

“Um dia o tabu sempre acaba, né? Esperamos poder acabar com isso para buscar a classificação. Vamos jogar ao lado da nossa torcida e temos que aproveitar o fator casa para começar em vantagem e atuar o jogo de volta podendo empatar para avançar”, falou Danielzinho.

A última vitória do Botafogo diante do Santos foi em 2001. Na ocasião, o clube de Ribeirão Preto venceu por 2 a 1. De lá para cá, foram oito partidas, e em todas o time da baixada santista acabou vencedor. Nesta temporada, eles ainda não se enfrentaram, pois estavam no mesmo grupo.

O Santos não traz boas recordações para o Pantera: desde o seu retorno à elite do futebol paulista em 2009, o clube de Ribeirão Preto não sabe o que é vencer o rival praiano. Foram oito derrotas consecutivas, cinco em Santos e outros três no interior do estado. Mas o tabu não parece ser um problema para o técnico Léo Condé, que trabalhou durante a semana em busca do time ideal.

O clube vem de derrota para o Corinthians, por 2 a 0, mas está entusiasmado com a vaga nas quartas de final em um grupo, que tinha ainda Red Bull Brasil e Mirassol. O Bota está de olho também em quebrar um incômodo tabu diante do Santos.

Há dois jogos saber o que é vitória, o clube garantiu uma vaga na segunda fase graças ao empate sem gols com o São Caetano.