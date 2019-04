Botafogo confirma venda de ingressos a preço promocional para semifinal da Taça Rio

As semifinais da Taça Rio começarão nesta quarta-feira (21), com o clássico entre Botafogo e Vasco, às 21h45. O palco será o Estádio Nilton Santos, mesmo local do confronto do último domingo, vencido pelo Cruzmaltino, por 3 a 2. O Alvinegro de General Severiano divulgou as vendas de ingressos e revelou preços promocionais, com entradas custando a partir de R$ 10.

As vendas já foram iniciadas e o clube confirmou que tanto sócios do Botafogo, como do Vasco, terão direito a desconto nos ingressos. Os setores Leste e Oeste superiores ainda não estão abertos à venda. As entradas mais caras ficam para os setores inferiores, que custam R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia).

– VALORES DOS INGRESSOS

Oeste Inferior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - BOTAFOGO (Bloqueado)

Norte: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vasco

Leste Superior: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vasco (Bloqueado)

Sul: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – Vasco



– POSTOS DE VENDA

A partir de segunda (14h)

www.botafogo.com.br/ingresso



Segunda e Terça – 10h às 13h30 e 14h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo (Torcida do Botafogo)

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro (Torcida do Botafogo)

Estádio Nilton Santos - Rua Arquias Cordeiro Setor Sul - Engenho de Dentro (Torcida do Vasco)

Plaza Shopping – Rua Quinze de novembro nº 08 3º Piso – Niterói - (Torcidas de Botafogo e Vasco).

São Januário – Bilheteria da Loja – Rua General Almério de Moura, 131 – (Torcida do Vasco).

Gigante da Colina – Shopping Jardim Guadalupe – Av. Brasil, 22.155 – Guadalupe – (Torcidas de Vasco e Botafogo).



Quarta - 10h às 15h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo (Torcida do Botafogo)

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro (Torcida do Botafogo)

Estádio Nilton Santos - Rua Arquias Cordeiro Setor Sul - Engenho de Dentro (Torcida do Vasco)

Plaza Shopping – Rua Quinze de novembro nº 08 3º Piso – Niterói - (Torcidas de Botafogo e Vasco).

São Januário – Bilheteria da Loja – Rua General Almério de Moura, 131 – (Torcida do Vasco).

Gigante da Colina – Shopping Jardim Guadalupe – Av. Brasil, 22.155 – Guadalupe – (Torcidas de Vasco e Botafogo).

Quarta - 10h às 22h30

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro