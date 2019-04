Dado Cavalcanti minimiza empate do Paysandu contra Paragominas: "Última chance dada a alguns"

De vaga assegurada nas semifinais da Copa Verde e do Campeonato Paraense 2018, o Paysandu fechou a primeira fase do Estadual neste domingo (18). Diante do Paragominas, ficou no empate em 1 a 1, que o fez encerrar como líder do Grupo A1, enfrentando o Bragantino já na próxima quarta-feira (21), às 16h, na próxima fase.

Apesar de não ter vencido, Dado Cavalcanti não mostrou insatisfação com o resultado, ao contrário dos torcedores. De acordo com o técnico bicolor, os jogadores que entraram em campo na Curuzu tiveram uma chance para demonstrar estarem aptos e poderem ser acionados nos próximos compromissos, bem como alguns emprestados.

"Daqui pra frente as trocas serão somente por necessidades. Agora foi a última e única chance que poderia dar de oportunidade e foi feito. Já estamos internamente visualizando e faremos o reaproveitamento dos que estão fora e em nosso elenco. Nós estamos observando todos os atletas do Paysandu, os que têm contrato e o que o Paysandu investe. Todos estão sendo observados com certeza", declarou.

Autor do gol do Papão, atacante Walter foi um dos que iniciou entre os 11 (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

Dado comenta ainda a respeito da pressão por vitórias, já que perdeu os 100% no clássico ante o Remo no último domingo (11) e a torcida já esperava vencer o Jacaré. Mesmo com isso, trata com naturalidade e o principal objetivo desde que retornou ao comando do Papão é garantir mais triunfos.

"Convivo com naturalidade e responsabilidade a pressão para vencer e esse compromisso retornou a partir do momento que eu voltei. Eu me preparei para essa responsabilidade, porém posso te garantir que essa condição é pensada e encarada com naturalidade e respeito de minha parte", finalizou.

O confronto de volta com o time de Bragança será disputado também na Curuzu, no próximo sábado (24), às 18h. Quem se classificar encara o vencedor de Remo e São Raimundo, que estavam no Grupo A2 e vão fazer o duelo de ida na quinta-feira (22), às 20h, no Colosso do Tapajós em Santarém.