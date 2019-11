Resultado Internacional 2x0 Grêmio no Campeonato Gaúcho 2018

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Inter com a classificação do Grêmio para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Em breve você poderá acompanhar o pós-jogo e a repercussão da partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

Agora o Grêmio encara o Avenida nas semifinais do Gauchão. O primeiro jogo será no estádio dos Eucaliptos. A partida de volta será na Arena.

90+6' FIIIIIIIIM DE JOGO NO BEIRA-RIO. INTER VENCE POR 2 A 0, MAS NÃO CONSEGUE A CLASSIFICAÇÃO!

90+4' D'Alessandro é derrubado por trás. Cartão amarelo para Alisson.

PUBLICO E RENDA

Pagante: 23753

Total: 26.219

Renda: R$ 961.157,00

90' Sai Everton. Entra: Michel.

90' Acréscimos!

Seis minutos.

89' D'Alessandro tenta tocar para Camilo, mas o passe saiu muito forte!

88' Michel vai entrar no time do Grêmio!

88' Cícero bate pra fora!

87' Falta para o Grêmio! Vai levar perigo!

84' Substituição no Inter! Sai Victor Cuesta. Entra: Camilo.

84' Alisson cobra falta e a defesa do Inter afasta.

83' Camilo foi chamado por Odair Hellmann.

83' Rodrigo Moledo derruba Luan. Falta para o Grêmio. Cartão amarelo para o zagueiro do Inter.

82' Luan dribla, entra na área e finaliza fraco. Marcelo Lomba defende.

80' Rodrigo Dourado fica na bronca com Renato Gaúcho. Treinador do Grêmio da um abraço no volante Colorado. Tudo bem!

78' Dourado erra passe e Cícero bate de fora da área. Lomba manda para escanteio.

77' Brenner toca para trás e arma contra-ataque para o Grêmio. Luan entra na área e finaliza para fora.

75' Substituição no Internacional! Sai Gabriel Dias. Entra: Wellington Silva.

74' D'Alessandro cobra direto e a bola bate na rede pelo lado de fora!

74' Cícero derruba Patrick. Falta para o Inter!

72' Odair Hellmann chama Wellington Silva!

72' Substituição no Grêmio! Sai: Léo Moura. Entra Alisson.

70' Renato Gaúcho chama Alisson!

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER, D'ALESSANDRO!

D'Alessandro cobra falta com perfeição e marca o segundo gol! Inter 2 a 0.

Grêmio segue se classificando, falta um gol para o Colorado!

64' Gabriel Dias tem o rosto acertado por Kannemann. Árbitro manda o lance seguir. Assistente marca a falta.

Cartão amarelo para Kannemann.

62' CARTÃO AMARELO!

D'Alessandro é advertido.

61' Confusão no gramado!

Marcelo Grohe fica caído no gramado. D'Alessandro e Kannemann iniciam confusão.

60' Substituição no Grêmio! Sai Jael. Entra: Arthur.

60' PRESSÃO DO INTER!

Escanteio.

59' D'Alessandro cobra falta direto e Grohe espalma.

58' Nico López finaliza e Grohe defende. No rebote quase gol do Inter.

57' Renato Gúcho chama Arthur.

57' Kannemann fica caído dentro da área. Jogadores do Inter reclamam.

51' Após cobrança de falta para o Grêmio, um bate e rebate dentro da área. A defesa do Inter conseguiu afastar.

48' Substituição no Inter! Entra Brenner. Sai: Fabiano.

47' Odair Hellmann chama o atacante Brenner!

45' Edenílson chega na linha de fundo e cruza para Gabriel Dias. O volante manda de cabeça e Marcelo Grohe faz a defesa.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO BEIRA-RIO!

INTERVALO

45+4' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO!

Inter vai vencendo o Grêmio por 1 a 0. Para conseguir a classificação o Colorado precisa marcar mais dois gols e não sofrer nenhum.

45+3' Cobrança de Luan fica na barreira!

45+' FALTA PARA O GRÊMIO!

Everton puxa o contra-ataque e é parado por Nico López. Cartão amarelo para o uruguaio.

45' D'Alessandro cobra na área e zaga toca para trás. Quase gol contra. É escanteio.

45' ACRÉSCIMOS!

Quatro minutos.

44' Inter vai trocando passes no meio de campo.

35' CARTÃO AMARELO!

Rodrigo DOurado faz falta em Everton.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER, NICO LÓPEZ!

Nico López bate no canto direito de Marcelo Grohe e abre o placar. Inter 1 a 0.

31' PÊNALTI PARA O INTER!

Bressan agarra Moledo dentro da área e leva o cartão amarelo!

28' Rodrigo Dourado deserma e a bola sobra com Gabriel Dias, que finaliza para fora.

27' Patrick cruza e ninguém chega na bola.

25' D'Alessandro cobra e a zaga do Grêmio afasta!

25' SEM ÂNGULO!

Nico López bate em gol sem ângulo e Marcelo Grohe manda para escanteio!

25' Luan cobra e a zaga do Inter afasta!

24' SALVA LOMBA!

Luan fica livre e finaliza cruzado. Lomba manda para escanteio.

20' NÃO GOSTOU"

Patrick divide com Kannemann dentro da área e zagueiro fica caído e não gostou!

19' Grêmio se fecha no campo de defesa e deixa a posse de bola com o Inter.

15' Patrick tenta jogana na linha de fundo, mas é desermado pela defesa. Na sequência conseguiu cruzar na área e ninguém alcançou a bola.

13' Cortez não alcança a bola. Tiro de meta para Marcelo Lomba.

10' Lembrando que o Grêmio vai vencendo por 3 a 0 no placar agregado.

10' Ramiro vai para a cobrança e acerta a barreira.

9' Falta para o Grêmio. Jael na bola.

8' Kannemann é derrubado no campo de defesa. Falta para o Grêmio.

6' Ramiro é derrubado, árbitro manda o jogo seguir. Na sequência Patrick também é derrubado. Segue o jogo.

5' Luan x Nico!

Atacante do Inter deixa braço no camisa 7 gremista. Luan não gostou. Vuadem chama dos dois para conversar.

4' Inter troca passes no campo de defesa. Iago não consegue dominar. Lateral para o Grêmio.

1' Ramiro tenta acionar Luan, mas o passe sai muito forte. Tiro de meta para Lomba!

0' PRIMEIRA PRESSÃO!

Inter recupera a bola e vai para o ataque. Falta para o Grêmio na inha de fundo!

0' BOLA ROLANDO NO BEIRA-RIO!

Saída do time do Grêmio!

21:44| Tudo pronto no Beira-Rio. Vai começar o Gre-Nal 415!

Equipes no gramado do Beira-Rio.

21:35 | Equipes já no vestiário. Já já tem decisão no Beira-Rio!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Inter x Grêmio ao vivo hoje, valendo pelo Campeonato Gaúcho 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Grêmio, de Renato Portaluppi, não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel. O camisa 3 foi convocado por Tite e está a serviço da Seleção Brasileira para os dois próximos amistosos. Caso o Tricolor avance no Gauchão, o zagueiro também perderá a primeira partida das semifinais.

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, não quer que seus atletas entrem em campo com o pensamento de classificação garantida. O técnico mantém o discurso de respeito e diz ter mais 90 minutos pela frente.

Odair Hellmann, técnico do Internacional, ainda não conseguiu vencer o Grêmio comandando a equipe Colorada. São três jogos e três derrotas. 5 a 0, em 2015, 2 a 1 e 3 a 0 em 2018.

Nessa fase, o Gauchão conta com o critério do gol qualificado. O Inter pode ter a sua vida mais complicada caso o Grêmio faça gols no Beira-Rio.

A situação do Internacional é complicada para seguir no Campeonato Gaúcho. Com a goleada sofrida no Gre-Nal 414, o time de Odair Hellmann precisa devolver o placar de 3 a 0 para levar a partida para os pênaltis. Para avançar no tempo normal, o Inter precisa fazer quatro gols.

Antes disso o Tricolor já havia vencido o rival na última partida da fase classificatória do Gauchão. Com dois gols de Luan, o Grêmio triunfou contra o Inter em pleno Beira-Rio.

A primeira partida das quartas de final do Gauchão foi disputada na Arena do Grêmio, no último domingo (18). O time da casa levou a melhor e venceu por 3 a 0. O placar da uma vantagem confortável aos comandados de Renato Gaúcho.

O confronto desta quarta-feira será a parida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho 2018. Após ter conseguido a classificação na terceira colocação, o Inter teve como adversário o Grêmio.

Após apenas um Gre-Nal em 2018, Internacional e Grêmio já se enfrentaram duas vezes em um semana em 2018. O confronto Internacional x Grêmio ao vivo ainda não terminou. Nesta quarta-feira (21), as equipes voltam a duelar no estádio Beira-Rio. Desta vez um time será eliminado da principal competição estadual do RS.