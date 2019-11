Resultado Vasco x Botafogo pela semifinal do Campeonato Carioca (2-3)

Obrigado, torcedor, por acompanhar conosco mais uma partida. E que partida! Até a próxima!

O Botafogo vence de forma heroica e vai à final da Taça Rio.

49" FINAAAAL DE JOGO. E QUE JOGO!

48" Galhardo tenta finalização na área, mas a zaga afasta. Desábato pega a sobra e levanta a bola na área; Gatito sai tranquilo e fica com a bola.

48" Paulo Vitor vai para cima de Igor Rabello, o zagueiro para o ponta com falta e recebe amarelo. Momento perigoso!

47" GABRIEEEEEL!

Ezequiel acha Pimpão sozinho na área, o atacante tenta limpar a jogada, consegue finalizar mas Gabriel Félix defende.

46" Cruzamento vascaíno é interceptado por Rabello. Na sobra, Pimpão se esforça, toca em Ezequiel mas o atacante é desarmado por Desábato.

45" Wagner aciona Paulo Vitor na ponta esquerda, o menino vai levando em direção ao gol de Gatito, limpa a jogada e finaliza em cima dos zagueiros. Escanteio para o Vasco.

44" Desábato encontra Riascos no meio de campo mas o atacante sozinho não consegue dominar bem e comete falta em Marcelo.

43" Pimpão cobra curto para Moisés, que protege a bola e ainda arruma o lateral.

42" Brenner recupera bola no meio de campo, vai levando para o ataque mas é parado com falta por Desábato; cartão amarelo para o volante vascaíno.

41" Marcinho tenta cruzar duas vezes mas para na defesa cruzmaltina. Jogo pega fogo!

40" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Wellington e entra Paulo Vitor.

39" GOOOOOL DO BOTAFOGO. É DELE!!!

Igor Rabello, vaiado no primeiro gol, sobe sozinho e cabeceia no canto esquerdo de Gabriel Félix.

38" Na cobrança, zaga cruzmaltina corta e na sobra Ezequiel sofre falta. Bom momento!

37" Marcinho tenta alcançar Brenner dentro da área mas Pikachu aparece e corta; escanteio para o Botafogo.

36" Riascos ganha no alto de Igor Rabello, sobra para Paulinho que tenta cortar o zagueiro alvinegro duas vezes mas acaba cometendo a falta.

34" Marcinho levanta na área cruzmaltina e Thiago Galhardo corta; na sobra, o técnico Alberto Valentim foi atrás da bola antes dela sair mas o meia chegou antes e chutou para fora. Vale tudo no clássico!

33" Thiago Galhardo divide com Brenner e árbitro marca falta para o time alvinegro.

32" Gabriel Félix sai para cortar a bola e se atrapalha, sorte do goleiro vascaíno é que Fabrício estava na sobra; bola com o Vasco.

30" SUBSTITUIÇÕES NAS DUAS EQUIPES

Vasco: sai Ríos e entra Thiago Galhardo;

Botafogo: sai Luiz Fernando e entra Ezequiel.

28" Pachu recebe de Moisés na ponta direita mas cruza rasteiro e facilita o corte de Erazo.

26" Moisés levanta bola na segunda trava, exagera na força e a bola passa por todo mundo; lateral para o Vasco.

24" SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Entram Pimpão e Pachu, nos lugares de Marcus Vinicius e Léo Valência.

23" Paulinho cruza na segunda trave e Igor Rabello corta.

23" Pikachu levanta bola na área e Benevenuto corta para escanteio.

22" CARTÃO AMARELO!

Lindoso acerta Wagner e recebe cartão amarelo.

21" Lindoso tenta inverter a bola para Marcinho mas é interceptado por Fabrício.

18" Pikachu e Marcelo trombam no meio de campo e ambos os jogadores ficam caídos.

17" Léo Valência cobra escanteio da esquerda, Riascos sobe no primeiro pau e tira de cabeça.

17" Conta-ataque para o Botafogo, Moisés ganha na corrida mas na hora de cruzar Wellington chega na cobertura.

15" Riascos sente dores nas costas e é atendido fora do campo. Atacante deve voltar à campo.

13" Riascos recebe no meio, passa com facilidade no meio de três adversários e acha Wagner na esquerda. O meia domina, limpa a jogada, mas bate pela linha de fundo.

12" Wagner recebe do lateral já no ataque, limpa jogada mas finaliza por cima do gol de Gatito

12" Marcinho dispara pela direita e tenta achar Brenner na área mas é interceptado por Erazo. Na sobra, Lindoso tenta inversão e é cortado por Pikachu.

10" Jogo fica truncado nesse início de segundo tempo. Muita faltas até aqui.

8" CARTÃO AMARELO!

Luiz Fernando comete falta boba em Gabriel Félix e recebe amarelo.

7" SALVA IGOR RABELLO!

Paulinho recebe no meio, limpa jogada e chuta cruzado. A bola resvala em Riascos mas Igor Rabello, atento, desarmou o atacante antes da finalização.

6" Vasco responde com Riascos pela esquerda, tenta tirar Igor Rabello para dançar, não consegue e bate em cima do zagueiro.

5" Marcinho faz boa jogada pelo lado direito de ataque, corta para o meio mas chuta fraco e Gabriel Félix faz a defesa.

CARTÃO AMARELO!

5" Paulão recebe amarelo por falta no meio de campo.

4" Vasco troca passes com qualidade e muita paciência. Tentam valorizar o empate até aqui.

2" Léo Valência cobra na barreira e na sobre zaga cruzmaltina afasta para bem longe.

1" CARTÃO AMARELO!

Wellington recebe amarelo por falta cometida em Brenner.

0" Rola a bola para o segundo tempo!

RIASCOS SOBRE NÃO TER COMEMORADO O GOL:

- Quando a gente não está conformado com alguma coisa ficamos assim, muito sérios.

LUIZ FERNANDO:

- Jogo lá e cá, espaço para todo mundo jogar. Vamos continuar e voltar mais ligados. Esse primeiro gol estava demorando a sair, os familiares me cobrando muito, mas fui feliz.

46' Apita Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de primeiro tempo!

45' Paulinho levanta na primeira trave mas Benevenuto aparece para afastar. Na sobra, Wellington chuta e a bola explode na defesa alvinegra.

44' Desábato arrisca de fora da área e ganha escanteio. Bom momento para o Vasco.

43' Na cobrança, Pikachu manda em cima da barreira.

43' PAROU, PAROU...

Rios recebe na entrada da área, aplica caneta em Lindoso e o volante alvinegro comete a falta.

42' Wagner tenta achar Riascos na área mas Igor Rabello aparece e corta de cabeça.

41' Paulinho faz boa jogada pela esquerda, leva para o meio e rola para Wellington, que bate prensado em Lindoso.

38' CLIMA ESQUENTOU

Riascos discute com Marcelo após lance na lateral do campo com Luiz Fernando. Alberto Valentim chama atenção dos jogadores e Brenner também aparece. Jogo quente!

38' Marcinho parte em velocidade pela direita mas é interceptado por Fabrício.

37' Erazo erra passe na entrada da área e a bola quase sobra para Brenner, Paulão apareceu para cortar.

Após o gol do Vasco, torcida vaiava Igor Rabello e gritava o nome de Joel Carli. Em resposta, o zagueiro acertou um lançamento primoroso para o gol de empate. Segue 2 a 2, que jogo!

33' GOOOOOL ALVINEGRO!

Depois de tanto tentar, ele fez! Igor Rabello lança Luiz Fernando em profundidade e o meia se livra dos zagueiros do Vasco para empatar a partida; Glorioso precisa de mais um gol para se classificar.

30' NÃO É ASSIM

Rios recebe bola limpa no contra-ataque, parte junto com Paulinho e Riascos contra apenas um defensor mas prefere finalizar; no chute, pega mal demais e desperdiça ótima chance.

29' GOOOOL CRUZMALTINO!

Paulinho cruza na primeira trave, Riascos ganha de Igor Rabello e desvia para o gol de Gatito; 2x1 para o Gigante da Colina.

28' Na cobrança, Rios bate na barreira e a bola sobra na direita. Pikachu levanta na área do Botafogo e Brenner corta.

27' SÓ PARA ASSIM

Jogadores do Vasco trocam muitos passes perto da área do Botafogo e Marcelo chega atrasado; cartão amarelo para o meia alvinegro.

23' Erazo intercepta bola no meio de campo, toca para Pikachu e se manda para o ataque; no lançamento, o zagueiro não pega bem.

Com o resultado até aqui, o Vasco continua se classificando para a final por conta da vantagem do empate; Bota precisa vencer.

20' RESPOSTA RÁPIDA

Moisés lança para a entrada da área e Luiz Fernando finaliza de primeira a esquerda de Gabriel Felix.

19' GOOOOL DO VASCO!

Na cobrança de escanteio, Paulinho cruza e Erazo sobe mais que todo mundo e cabeceia para o chão. Empate do Vasco!

18' Pikachu faz boa jogada pela direita, cruza para a área e Riascos desvia; a bola bate no travessão, na linha do gol mas não entra. Os vascaínos pedem o gol, mas o árbitro assinala o escanteio.

16' Valência levanta bola na área, após confusão na área vascaína a bola sobra para Luiz Fernando, que finalizou a esquerda de Gabriel Felix.

14' Rios recebe dentro da área, gira bem mas finaliza nas mãos de Gatito.

13' GATIIIIITO

Wagner, que acabou de entrar tenta chute de muito longe e obriga Gatito a fazer grande defesa.

12' GOOOOOOL DO BOTAFOGO!

?Na cobrança do escanteio, Léo Valencia cria confusão na área vascaína e cruza para Brenner; o camisa 9 alvinegro só manda para as redes.

11' PRESSÃO DO BOTA

Após tentativa de dois cruzamentos, Luiz Fernando recebe em profundidade mas é cortado por Paulão.

10' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Wagner entra no lugar de Evander, que saiu com dores musculares.

9' SENTIU!

Evander cai no gramado sentindo um problema muscular; Wagner no aquecimento.

8' Ríos recebe bola no meio e enfia para Evander; Benevenuto vai bem na cobertura e deixa a bola sair.

8' Jogo fica brigado no meio; muitos erros de passe para ambos os lados.

5' Na sequência do lance, Riascos não consegue aproveitar o contra-ataque armado.

4' Valência procura Brenner na área mas Gabriel Félix sai bem do gol; contra-ataque do Vasco.

3' Luiz Fernando tenta cruzar pelo lado direito de ataque mas exagera na força.

2' Paulinho rouba bola na defesa, tenta partir pelo lado esquerdo mas é interceptado por Marcelo.

1' Pelo lado esquerdo, Paulinho e Evander tentam jogada mas Igor Rabello e Luiz Fernando fazem o desarme.

0' Apita o árbitro. Começa o jogo!

FALTA POUCO!

Daqui a pouco a bola rola no Estádio Nilton Santos. Fique ligado!

VASCO ESCALADO

Gabriel Félix; Pikachu, Paulão, Erazo e Fabrício; Desábato, Wellington e Evander; Paulinho, Riascos e Ríos.

BOTAFOGO ESCALADO

Gatito; Marcinho, Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcelo, Marcus Vinicius, Léo Valencia e Luiz Fernando; Brenner.

Desembarque do Vascão no Estádio Nilton Santos, palco do clássico de logo mais, diante do Botafogo, pela semifinal da Taça Rio. #VASXBOT #PraCimaDelesVasco pic.twitter.com/bLueddAaRp — Vasco da Gama (@VascodaGama) 21 de março de 2018

Seja bem-vindo torcedor que navega na VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real. Dessa vez, Vasco x Botafogo ao vivo se enfrentam no Nilton Santos em partida válida pela semifinal da Taça Rio 2018

As equipes se enfrentaram no último final de semana em partida válida pela última rodada da fase de grupos da competição. Em confronto marcado por lesões, o Vasco bateu o Botafogo e assegurou sua classificação no primeiro lugar do grupo A.

PALCO: A partida, apesar de contar com mando do Gigante da Colina, será realizada no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo e palco oficial do Campeonato Carioca deste ano.

Já o Botafogo precisou de uma ajudinha do Flamengo, que derrotou a Portuguesa, para carimbar sua passagem para a fase de mata-mata. A confirmação só veio no saldo de gols.

O confronto desta quarta-feira, no entanto, ganhou mais uma motivação. Na última partida o lance envolvendo Rildo e João Paulo abalou o mundo da bola com a fratura sofrida pelo meia botafoguense. O atacante vascaíno negou intenção de machucar o colega de professor e também saiu lesionado minutos depois.

O treinador do Vasco Zé Ricardo comentou sobre a partida e declarou ter medo da influência que a lesão de João Paulo pode ter sobre a arbitragem, confira:

"O outro fato é a questão da arbitragem. Eu entendo o lado do Botafogo, mas acredito que amanhã (quarta-feira) o jogo não pode ser focado e nem voltado para esse tipo de questionamento. Que o árbitro tenha tranquilidade para apitar. É uma partida decisiva e tenho certeza que o Botafogo não quer ser favorecido, assim como o Vasco. Desejamos uma arbitragem imparcial" - afirmou Zé

Já do lado Alvinegro o recém chegado técnico Alberto Valentim pressionou a arbitragem e comentou também sobre ter sido prejudicado na partida contra o Flamengo.

“Joguei dois (clássicos) aqui e fui prejudicado pela arbitragem as duas vezes. Tanto no jogo contra o Flamengo, quanto diante do Vasco. Quero que minha equipe melhore, sou o que mais cobro, mas também vamos ver a arbitragem, foram erros pesados e ambos no início do jogo” - afirmou Valentim.