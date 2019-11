Resultado Corinthians 2x0 Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista 2018

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, ao vivo, minuto a minuto. Não deixe de ficar por dentro de toda a repercussão da partida de hoje. Até mais!

Agora, o Corinthians tem o São Paulo pela frente. O primeiro jogo acontece no domingo (25), no Morumbi, às 16h00.

E apita o árbitro. É final de jogo em Itaquera, o Corinthians está nas semifinais do Campeonato Paulista 2018.

47' O Timão sobe todo para o ataque nesses instantes finais.

47' Romero arranca pela esquerda, tenta o cruzamento, mas a zaga bloqueia.

46' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

45' Substituição no Bragantino: Sai Fabiano, entra Gerley.

44' Corinthians tenta o contra-ataque, Maycon serve Pedrinho no meio, que sai cara a cara com a defesa, mas é desarmado.

42' Substituição no Corinthians: Sai Mateus Vital, entra Romero.

40' Pra fora! Pedrinho dá belo passe para Jr. Dutra na ponta direita, o atacante cruza para Rodriguinho, mas a bola sobe demais e vai para fora.

39' Substituição no Bragantino: Sai Danilo Bueno, entra Arthur.

38' Na batida, Baluena manda pra fora.

37' Corinthians bate falta na entrada da área, a bola desvia na barreira e é escanteio.

Com a entrada de Pedrinho, Vital passa a ocupar a parte esquerda do ataque corinthiano, enquanto o jovem garoto ficará na direita, posição que está habituado.

35' Alex Alves defendeu! Vital sai da ponta esquerda, corre para o meio e chuta de fora, no cantinho, para a defesa do goleiro.

34' Substituição no Corinthians: Sai Clayson, entra Pedrinho.

33' UHH! Clayson mais uma vez faz jogada individual pela ponta esquerda, cruza, a bola passa próxima à Maycon, mas o Bragantino recupera.

31' Cartão amarelo para Diego Macedo, do Bragantino.

31' Clayson sai em velocidade pela esquerda, tenta o cruzamento mara Jr. Dutra, mas a bola é afastada pela zaga.

29' Pra fora! Na batida, Mattis sobe mais alto que a defesa alvinegra e cabeceia muito alto, pra fora.

28' O Bragantino pressiona e descola escanteio.

26' UHHHHH! Fabiano bate falta na lateral esquerda para o Bragantino, lança na área e a bola passa raspando a trave, por pouco os visitantes não inauguram o marcador.

25' UHHHH! Rodriguinho recebe na meia lua, gira e bate com perigo, perto do ângulo.

21' Na batida, a zaga do Corinthians afasta de qualquer maneira.

20' Matheus Peixoto invade a área, mas Balbuena corta de carrinho. Escanteio para o Bragantino.

17' Defendeu Alex Alves! Rodriguinho recebe dentro da área, e chuta para defesa providencial do goleiro.

17' Mateus Vital bate escanteio, a bola rebate em Júnior Dutra, e liga contra-ataque para o Bragantino que vê Maycon desarmar Ítalo.

15' UHHHH! Rodriguinho pega a sobra de um cruzamento de Mantuan, mas a bola desvia na zaga e vai pra fora. Escanteio.

12' Fabiano corre até a linha de fundo, mas Mantuan mais uma vez desarma com um chutão, em cima do adversário.

11' O Bragantino tenta sair jogando para um contragolpe com Ítalo, mas Mantuan desarma o jogador.

8' Na batida, a bola é lançada da área, mas Balbuena cabeceia pra fora.

7' Sidcley tenta arrancar com a bola pelo meio de campo, mas sofre falta.

No intervalo, Léo Jaime saiu para a entrada de Ítalo, no Bragantino.

2' O Corinthians se mantém ofensivo neste segundo tempo e sobe ao ataque para confrontar o Bragantino.

0' Começou o segundo tempo!

46' Final de primeiro tempo!

No lance, Maycon recebeu na meia lua e acertou uma bomba no gol para vencer Alex Alves que nada pôde fazer.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! GOLAÇO!!!!

42' William Schuster faz o cruzamento na ponta esquerda, mas a bola passa por todo mundo e fica com o Corinthians.

40' O Corinthians tenta chegar o segundo gol com jogadas pelo lado esquerdo do campo e no centro, mas peca no último passe.

36' O Bragantino se mostra mais agressivo na partida e pressiona o Corinthians.

34' UHHHHH! Matheus Peixoto recebe cruzamento açucarado dentro da área, sobe mais alto que Balbuena e cabeceia pra fora, com muito perigo.

31' Na jogada, Ralf abriu para Sidcley que chegava pela ponta esquerda. O lateral cruzou forte, mas a bola resvalou no zagueiro, que acabou entrando com bola e tudo para dentro do da meta.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! Sidcley é o nome dele!

28' Pra fora!! Júnior Dutra pega a sobra do cruzamento de Mateus Vital na área, enche o pé, mas a bola sobe demais.

27' Mais uma vez, o Corinthians fica com a bola e toca no campo de ataque, sem levar perigo ao Bragantino que se fecha.

25' O Bragantino vem pra cima e tenta pressionar o Corinthians, mas a equipe visitante peca nos passes e nas posições de impedimento.

22' Mateus Vital bate escanteio fechado, Balbuena sobe, mas a bola vai fraca para as mãos de Alex Alves.

22' UHHH! Mateus Vital arrisca um chute de fora da área, a bola passa assobiando, pertinho, e é escanteio para o Corinthians.

21' Alex Alves bate o tiro de meta, mas o Corinthians recupera a bola de novo.

20' Rodriguinho arrisca mais uma vez de fora da área, mas a bola vai fraca, pra fora.

19' O Bragantino fica com a bola em seu campo de defesa e toca.

16' UHHHHH! Clayson recebe na área, dá uma caneta em Vitinho e chuta pra fora! Passou pertinho.

14' Rodriguinho tenta o chute de fora da área, mas Alex Alves faz a defesa.

13' UHHH! O Bragantino recupera no meio de campo, acelera a jogada e Léo Jaime recebe na ponta direita e finaliza para a defesa de Cássio!

12' O Bragantino tenta chegar, mas a defesa corinthiana recupera e toca a bola. Contudo, erros de passes do meio de campo facilitam a vida dos visitantes que se mostram com uma postura defensiva neste início de jogo.

9' O Timão fica com a bola, tenta criar subir ao ataque pela lateral direita, com Mantuan e Vital na troca de passes.

7' De novo! Clayson arranca até a linha de fundo, tenta o cruzamento rasteiro, mas Alex Alves encaixa a bola em suas mãos sem maiores dificuldades.

6' UHHHH! Ralf lança para Júnior Dutra dentro da área, o atacante vira e bate, mas a bola vai se força para as mãos de Alex Alves.

5' Cartão amarelo para William Schuster, falta pesada em cima de Clayson, na lateral esquerda.

4' Corinthians ocupa o campo de defesa do Bragantino.

0' Apita o árbitro, está dada a largada para a decisão na vaga para a semifinal!

Bola no meio de campo. O Corinthians sai jogando...

A Fiel canta alto, e os jogadores já se posicionam no gramado para o apito inicial.

As duas equipes já estão no gramado à espera da execução do hino nacional.

Já o Bragantino vem com os seguintes jogadores: Alex Alves, Diego Macedo, Guilherme Mattis, Lázaro e Fabiano; Adenilson, William Schuster e Vitinho; Danilo Bueno, Léo Jaime e Matheus Peixoto.

Corinthians vem com: Cássio, Balbuena, Henrique, Mantuan, Sidcley; Ralf, Maycon; Rodriguinho, Clayson, Mateus Vital; Júnior Dutra.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Daqui a pouco a partida entre Corinthians e Bragantino terá o seu início. Enquanto isso, confira as escalações das equipes para o confronto desta quinta-feira!

O confronto terá início às 20h00, torcedor. Minutos antes do jogo voltaremos com todos os detalhes, Corinthians x Bragantino ao vivo, para você não perder nenhum lance deste duelo que define quem irá para a semifinal do Campeonato Paulista 2018. Fique conosco!

Na primeira partida, a equipe alvinegra foi surpreendida no Pacaembu, onde o Bragantino saiu com a vitória por 3 a 2 e deixando disputa aberta para a partida desta quinta-feira.

Portanto, o 4-5-1 da equipe de Bragança, será composto por: Alex Alves, Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mattis, Fabiano; Adenilson, William Schuster, Vitinho, Léo Jaime, Danilo Bueno; Matheus Peixoto.

Já o Bragantino, que vinha de dois empates consecutivos até vencer o Corinthians no último domingo, deve repetir a sua equipe e Marcelo Veiga voltará a preencher o meio de campo com o seu 4-5-1, que dificultou a vida do Corinthians no primeiro jogo.

Além disso, o 4-2-4, formação utilizada nas últimas partidas, deve ser abdicada no jogo de hoje e Carille preparou o Corinthians com Júnior Dutra centralizado no ataque com um 4-2-3-1 com: Cássio, Balbuena, Henrique, Fagner, Sidcley; Ralf, Maycon; Rodriguinho, Clayson, Mateus Vital; Júnior Dutra.

Gabriel, um dos pilares na marcação e na saída de bola alvinegra deve começar no banco e Ralf será titular ao lado de Maycon. Além disso, Mateus Vital jogará na ponta direita, posição que era ocupada por Romero nas últimas partidas.

Às vésperas do confronto, o Corinthians treinou em seu CT com alterações promovidas por opção técnica e convocações, devido à Data Fifa.

O jovem Matheus Matias, o atacante de 20 anos que fora contratado vindo do ABC, foi relacionado para a partida e deve ficar à disposição de Carille no banco de reservas.

29 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a decisão desta noite. A Fiel deve vir em peso à Arena para apoiar o Corinthians.

O empate em 0 a 0, classifica o Bragantino, fazendo com que o Corinthians precise de uma vitória simples para avançar às semifinais. Contudo, a equipe de Fábio Carille vem desfalcada e com mudanças táticas para buscar a vaga na próxima fase.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você acompanha ao vivo, lance a lance, o jogo de volta entre Corinthians e Bragantino. O confronto é válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista e acontece na Arena Corinthians às 20h00 desta quinta-feira (22).