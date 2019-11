Resultado Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca 2018 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Fluminense 1 x 1 Flamengo. Até a próxima!

O Fluminense faz a final da Taça Rio contra o Botafogo, no domingo (25), às 16h, no Maracanã.

O Fluminense está na final da Taça Rio! Em clássico eletrizante, o Tricolor fica no empate com o Flamengo e garante vaga na grande decisão. Gum e Éverton marcaram os gols do jogo.

Fim de jogo. Times completos e Fluzão na final da Taça Rio!

51' FIM DE JOGO!!!! FLU 1 X 1 FLA!

51' Everton cobra na barreira, na sobra, Diego não consegue mandar para área.

51' Flamengo tem falta perigosa. Diego Alves vai para área, último lance!!

48' É ataque contra defesa neste momento!

46' CARTÃO AMARELO PARA JÚLIO CÉSAR!

46' UUUH!!! Vinícius Jr chuta cruzado e bola passa muito perto!!!

45' +6 de acréscimo, vamos até 51!

44' Diego levanta na área e defesa afasta.

42' Sornoza chuta de fora da área e cai. Jogadores do Flamengo querem pressa e reclamam.

41' A pressão do Flamengo era imensa. Para se classificar, precisa de mais um, pois o empate favorece o Flu.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! ÉVERTON!!! Meia pega o rebote e solta uma bomba da entrada da grande área! Tudo igual no clássico!

38' Diego cobra escanteio e Jonas cabeceia para fora.

36' Flamengo pressiona e busca o empate.

34' Vinícius Jr cruza da esquerda e Júlio César fica com a bola.

33' NÃO VALEU! Após escanteio, Gum completa para rede, mas juiz marca impedimento do zagueiro.

32' Substituição no Flamengo! Sai: Henrique Dourado; Entra: Felipe Vizeu.

31' Sornoza cobra falta e Pablo Dyego cabeceia para fora.

28' Após bate e rebate na área, Paquetá é flagrado em impedimento.

27' Substituição no Fluminense! Sai: Richard; Entra: Douglas.

26' UUUH!! Em contra-ataque, Jadson deixa Gilberto na cara do gol, mas ele isola.

24' UUUH!! Diego cobra falta no primeiro pau, Jonas cabeceia no canto e obriga Júlio César a fazer defesa sensacional!

24' Gilberto faz falta perigosa em Vinicius Jr.

22' Vinicius Jr arrisca de longe, mas pega mal na bola.

22' Substituição no Flamengo! Sai: Everton Ribeiro; Entra: Cuéllar.

21' Jadson cruza rasteiro para Pedro, que na entrada da área, arrisca de primeira, mas bola sai longe do gol.

20' Jogo retomado.

20' Parada técnica.

19' CARTÃO AMARELO PARA JONAS!

17' Jonas tenta chute e carimba Gum.

16' UUUH!! Pablo Dyego arrisca de longe e assusta o goleiro rubro-negro!

15' Flamengo precisa empatar e virar para ir à final, já que o empate classifica o Fluminense.

14' Everton Ribeiro erra passe lateral e irrita torcida.

12' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Pablo Dyego.

11' Flamengo pressiona o Fluminense e busca o empate.

10' Paquetá tenta limpar a marcação, mas acaba chutando em cima da defesa.

8' Vinícius Jr faz fila pela esquerda e Gum o desarma.

7' Marcos Jr cruza da direita e defesa afasta.

6' CARTÃO AMARELO PARA RÉVER!

4' Renato Chaves faz falta em Vinicius Jr.

2' Após cobrança de falta, Renato Chaves desvia para a pequena área, mas Gum acaba cometendo falta de ataque em Dourado.

0' COMEÇA A ETAPA FINAL!

0' Substituição no Flamengo! Sai: Renê; Entra: Vinícius Jr.

Times estão de volta ao gramado para o segundo tempo.

Fluminense vai vencendo o Flamengo por 1 a 0 com gol de Gum. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' FIM DE 1º TEMPO!

47' Rodinei vai ao fundo, cai em dividida com Ayrton, mas juiz nada marca.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! GUM!!! Sornoza cobra escanteio, zagueiro sobe completamente livre e coloca o Tricolor em vantagem!

44' Marcos Jr tenta cruzamento e defesa joga pra escanteio.

43' Dourado erra dois passes seguidos e irrita torcida do Fla.

41' Marcos Jr arrisca de fora da área, mas pega fraco na bola e Diego Alves defende.

39' Ayrton Lucas faz fila pela esquerda e cruza. Diego Alves resvala e impede que bola chegasse a Marcos Jr.

37' UUUH!!! Rodinei cruza, Dourado pega de primeira e Júlio César faz linda defesa!

35' Público no estádio melhorou bastante, com maioria flamenguista.

34' Diego se posiciona para finalizar livre, mas Dourado entra na frente e o atrapalha.

34' Ibañez fica caído e recebe atendimento médico.

33' Ayrton Lucas cobra escanteio pela direita, mas Diego Alves defende.

30' Diego tenta lançamento longo para Dourado, mas bola fica com Júlio César.

28' Chuva aperta bastante no Nilton Santos.

27' Marcos Jr tenta virada para Aryton Lucas, mas dá a bola de presente para Rodinei.

26' Diego cobra falta e acha Réver livre, mas o zagueiro não consegue a finalização.

25' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO!

24' Jogo fica truncado, com muitas faltas neste momento.

23' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON RIBEIRO!

22' Falta dura de Everton Ribeiro em Sornoza.

20' Jogo reiniciado. Jogadores receberam bastante orientações de seus respectivos técnicos.

20' Parada técnica.

18' Jonas tenta virada de jogo, mas não acha ninguém do Fla e bola sai.

17' Diego cobra escanteio e defesa afasta.

15' Pedro conclui de primeira, a bola bate em Rodinei e sai. Boa chance pro Flu!

14' OPA! Sornoza cobra escanteio, Ibañez cabeceia e bola explode em Renê. Jogadores reclamam de pênalti.

13' Jadson arrisca da entrada da área e bola desvia em escanteio.

12' Gilberto arremessa lateral para área, e bola fica com Diego Alves.

11' Éverton Ribeiro comete falta em dividida com Richard.

9' Diego cruza e Henrique Dourado cabeceia para defesa de Júlio César. Outra boa chance do Ceifador.

7' Após jogada individual de Paquetá, bola sobra para Dourado, que chuta por cima do gol.

6' Everton Ribeiro consegue tocar de bicicleta para o meio, mas ninguém do Fla chega na bola.

4' Clássico é movimentado neste início.

3' Flamengo toca a bola no campo de defesa.

2' Gilberto cruza da direita e Pedro cabeceia para fora.

1' Fluminense começa mais com a bola neste primeiro minuto.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar.

Fluminense x Flamengo já estão no gramado do estádio Nilton Santos.

Fluminense joga com a vantagem do empate. Flamengo terá que buscar a vitória para ir à final.

Faltando 10 minutos para o início do clássico, público no estádio Nilton Santos é bastante baixo.

Times também já fizeram o aquecimento no gramado. A bola rola às 20h para Fluminense x Flamengo. Fique conosco!

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Flamengo.

As delegações de Fluminense x Flamengo já estão no estádio Nilton Santos.

O Nilton Santos é o palco do jogo Fluminense x Flamengo ao vivo. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

Diferentemente do último Fla-Flu, o Rubro-Negro irá com força máxima: Diego Alves, Rodinei, Juan, Réver e Renê; Jonas, Paquetá, Everton Ribeiro, Diego e Everton e Henrique Dourado.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga não fez mistério e manterá a base dos últimos jogos, com: Júlio César, Gum, Renato Chaves e Ibanez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Marlon; Marcos Jr e Pedro.

+ Richard planeja Fla-Flu sem contar com vantagem: "Não estamos pensando no empate"

O meia Everton Ribeiro, perguntado sobre a brincadeira do Abel, relevou: ‘’Os dois (Abel Braga e Henrique Dourado) são velhos conhecidos, (o que o Abel falou) não passa de uma brincadeira. Essa pressão já é grande normalmente quando vai reencontrar o clube de onde veio. Mas ele está tranquilo, treinou normalmente, também treinou pênalti. Está pronto para nos ajudar amanhã.’’

O técnico Abel Braga brincou ao falar sobre o reencontro com Henrique Dourado: ''Ele vai perder (o pênalti). Ele tem a manha, mas ninguém é perfeito. Se por acaso tiver, e eu espero que não tenha, ele vai perder.’’

O clássico desta quinta-feira marca o reencontro de Henrique Dourado com o Fluminense. O atacante foi o artilheiro do Tricolor na última temporada com 32 gols. Neste ano, ele se transferiu ao Rubro-Negro.

O último confronto entre as equipes aconteceu pela segunda rodada da Taça Rio. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Fluminense atropelou o Flamengo, que jogava com reservas, por 4 a 0. Marcos Jr, duas vezes, Pedro e Gilberto marcaram os gols daquele confronto.

Ao longo da história, Fluminense e Flamengo já se enfrentaram 404 vezes, com 147 vitórias para o rubro-negro, 126 triunfos tricolores e 131 empates. Nesta partidas, houve 597 gols do Fla e 545 do Flu. O maior artilheiro do confronto é o flamenguista Zico, com 19 gols.

O Flamengo, por sua vez, teve que poupar o time titular em alguns jogos por causa da Libertadores. Mesmo com a Cabofriense bem próxima na tabela, entretanto, o rubro-negro não teve sua classificação ameaçada. Ao todo, o time de Paulo César Carpegiani obteve quatro vitórias e duas derrotas, uma delas, aliás, para o próprio Fluminense, 4 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Após dificuldades na Taça Guanabara, onde chegou a ficar fora das semifinais, o Fluminense hoje encara uma outra realidade. Invicto na Taça Rio, o time de Abel Braga terminou este segundo turno na liderança isolada, com 14 pontos, obtendo quatro vitórias e dois empates, campanha positiva que lhe dá a vantagem do empate

Após Vasco e Botafogo, serão a vez de Fluminense e Flamengo se enfrentarem pela semifinal da Taça Rio. O Tricolor, por ter feito melhor campanha na fase de classificação, tem a vantagem do empate. A VAVEL Brasil transmitirá o jogo em tempo real.