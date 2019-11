Resultado Brasil x Rússia AO VIVO agora (3-0)

48' FIM DE JOGO! RÚSSIA 0 X 3 BRASIL!

45' Três minutos de acréscimos.

40' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Miranda e entra Geromel

39' SUBSTITUIÇÃO NA RÚSSIA! Sai Zobnin e entra Erokhin

37' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Daniel Alves e entra Fagner

33' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Willian e entra Taison

33' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Coutinho e entra Fred

31' Daniel Alves afasta mal e Dzagoev tenta encobrir Alisson. A bola ia entrando, mas Thiago Silva conseguiu salvar em cima da linha.

30' SUBSTITUIÇÃO NA RÚSSIA! Sai Kombarov e entra Zhirkov

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Paulinho e entra Renato Augusto

25' SUBSTITUIÇÃO NA RÚSSIA! Sai Smolov e entra Zabolotnyi

21' GOOOL DO BRASIL!! Paulinho

19' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Gabriel Jesus e entra Firmino

18' SUBSTITUIÇÃO NA RÚSSIA! Sai Glushakov e entra Anton Miranchuk

17' GOOOL DO BRASIL! Philippe Coutinho

16' PÊNALTI PARA O BRASIL! Paulinho é puxado por Golovin

14' QUASE O SEGUNDO DO BRASIL! Grande jogada de Coutinho, toca rasteiro para Paulinho, na pequena área, erra o desvio e manda em cima de Akinfeev

07' Após a cobrança de escanteio, Thiago Silva cabeceia bem e Akinfeev faz boa defesa. Mas Miranda no rebote faz o gol.

07' GOOOOL DO BRASIL!! Miranda

06' Willian chega chutando, a bola desvia na defesa russa e explode no rosto de Akinfeev. Escanteio para o Brasil

01' PERDEU!! Douglas Costa inverte para Willian, que apenas ajeita e deixa Paulinho na cara do gol, mas o volante brasileiro chuta mal e Akinfeev defende.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Rússia 0 x 0 Brasil

45' Um minuto de acréscimo

42' Na cobrança de escanteio do Brasil, Paulinho cabeceia livre, mas manda na mão do goleiro.

36' ESTÃO CHEGANDO!! Smolov cruza pela esquerda, rasteiro e Miranchuk finaliza por cima do gol

31' QUASE!! Após a troca de passes, Smolov chuta de fora da área e Alisson espalma.

22' Willian chuta da entrada da área, mas a finalização bate na defesa da Rússia.

17' Coutinho cobra falta para área, Casemiro cabeceia, mas fica fácil para o goleiro russo

13' Gabriel Jesus volta ao gramado

11' Gabriel Jesus sendo atendido pelo DM brasileiro, após de ter levado um pisão no pé.

08' Daniel Alves arrisca o chute de fora da área e manda para fora.

04' UUHHH!! Daniel Alves lançou Gabriele Jesus, o camisa 9 da seleção brasileira dominou dentro da área e chuta para a defesa de Akinfeev

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Rússia x Brasil

Hino da Russia sendo executado

Hino do Brasil sendo executado

BRASIL ESCALADO! Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Douglas Costa

RÚSSIA ESCALADA!: Akinfeev, Samedov, Granat, Kudryashov, Kutepov e Kombarov; Glushakov, Zobnin, Miranchuk e Golovin; Smolov.

Arbitragem: Aleksei Kulbakov (BLR), auxiliado por Dzmitry Zhuk e Aleh Maslianka (ambos de Belarus)

ESCALAÇÃO DA RÚSSIA! Akinfeev; Kudryashov, Kutepov, Semyonov (Neustädter); Smolnikov, Glushakov, Golovin (Kuzyayev), Zhirkov; Aleksei Miranchuk, Dzagoev; Smolov

ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA! Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Douglas Costa e Gabriel Jesus

Tite colocou Douglas Costa na vaga de Neymar. Thiago Silva entra e faz dupla de zaga com Miranda. Já Willian será titular no lugar de Renato Augusto.

Sobre mudanças na equipe titular, além de Neymar, que ficou no Brasil em recuperação de fratura no pé direito, Marquinhos e Renato Augusto ficarão no banco de reservas.

Alisson será o capitão da seleção brasileira no amistoso desta sexta-feira. Tite dá prosseguimento ao rodízio e o goleiro da Roma será o 15º capitão diferente em 18 jogos sob o comando do treinador.

Caberá ao meio Fred a honra de vestir a histórica camisa 10 da Seleção Brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha. Com o atacante Neymar em recuperação de fratura no quinto metatarso do pé direito, o jogador do Shakhtar Donetsk herdou o número.

O amistoso será disputado no Estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo no próximo dia 15 de julho.

Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar a Rússia às 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Moscou.