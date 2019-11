Resultado América x Atlético pela semifinal do Campeonato Mineiro (0-2)

Ficamos por aqui! Obrigado a todos que acompanham a transmissão de América 0-3 Atlético! Até a próxima!

Os jogos das finais serão nos dois próximos domingos, 31 de março e 7 de abril. Atlético jogará a primeira partida em casa, enquanto o Cruzeiro decidirá no Mineirão. A Raposa tem a vantagem de dois empates, ou dois resultados iguais, uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

Agora, o Atlético enfrentará o Cruzeiro na decisão do Mineiro. Mais cedo, a Raposa derrotou o Tupi por 2 a 1, no Mineirão.

CONFUSÃO!

Após o apito final, o atacante Luan, do América, foi tirar satisfação com Leonardo Silva, zagueiro e capitão do Atlético, e recebeu o cartão vermelho.

47' FIM DE PAPO!!!

Com gols de Fábio Santos e Elias, o Atlético vence o América novamente e se classifica à final do Campeonato Mineiro. Na partida de ida, o Galo havia derrotado o Coelho por 1 a 0. Portanto, no agregado, o time atleticano fez 3 a 0 em cima dos alviverdes.

46' PERDEU!!!

Atlético constrói jogada envolvente no lado direito do ataque, Patric cruza para o meio da área, e Elias, sozinho, manda por cima da meta.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' CARTÃO AMARELO

Gerson Magrão mata contragolpe do Atlético e é advertido.

41' Ruy cobra escanteio, e Rafael Lima testa sem direção, por cima da meta atleticana.

39' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

Sai: Ricardo Oliveira

Entra: Erik

38' Marquinhos faz jogada individual pela direita e cruza rasteiro. Victor defende com o pé direito. Leonardo Silva pega o rebote e manda para fora.

38' Ricardo Oliveira finaliza de canhota à direita do gol.

36' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

Sai: Serginho

Entra: Gerson Magrão

34' NA TRAVE!

Marquinhos alça bola à área, e Serginho cabeceia no pé da trave.

33' Torcida atleticana solta a voz após o segundo gol do Atlético. Os torcedores alviverdes, por outro lado, já estão saindo do estádio.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!!!

Em contra-ataque rápido, Cazares conduz a bola pelo centro e toca para Elias finalizar no canto esquerdo do goleiro.

31' Luan arrisca do meio da rua e erra por muito. Tiro de meta para Victor cobrar.

28' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

Sai: Otero

Entra: Tomás Andrade

27' Técnico do América, Enderson Moreira deixa o time mais ofensivo com a entrada do meia-atacante Marquinhos no lugar do volante David.

26' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

Sai: David

Entra: Marquinhos

23' Ruy cobra falta na barreira do Atlético.

22' Giovanni cruza nas mãos de Victor.

21' Serginho avança pela esquerda e busca o chute potente, mas sai sem direção.

20' Davi isola cobrança de falta.

19' Luan tenta jogar a bola na área do Galo, mas Patric coloca a mão na bola. Falta perigosa para o América.

19' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO

Sai: Luan

Entra: Gustavo Blanco

18' Gustavo Blanco vem aí no Atlético.

17' Impedimento de Ricardo Oliveira.

16' UHHH!!!

Otero abre espaço e chuta uma pancada. A bola sai à direita do gol de Jory.

14' Noberto se apresenta à área do rival e finaliza prensado em Cazares.

13' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

Sai: Aylon

Entra: Ruy

12' VEM MUDANÇA NO AMÉRICA!

Ruy conversa com o técnico Enderson Moreira à beira do campo.

7' Victor tromba com Giovanni na área e cai no gramado sentido dores. Goleiro recebe atendimento médico.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!

Ricardo cruza rasteiro na pequena área, Fábio Santos aparece como centroavante e empurra para o fundo das redes!

5' CARTÃO AMARELO

Luan impede reposição rápida de Victor e fica pendurado no jogo.

5' David cobra falta para a área do Galo, e Adilson põe para escanteio.

3' Noberto vai à linha de fundo, levanta a cabeça e alça bola para a área atleticana; mas Gabriel rechaça de cabeça.

1' Adilson tenta passe para Otero, mas manda para fora.

0' RECOMEÇA O CLÁSSICO!

Jogadores de volta ao campo de jogo.

Muita polêmica após o apito final do árbitro. Jogadores americanos queriam que a cabeçada de Rafael Lima fosse validada como gol.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' UHHH!!!

Em contra-ataque rápido, Cazares aciona Ricardo Oliveira na direita, o camisa 9 solta um foguete e acerta a rede pelo lado de fora.

46' ENTROU OU NÃO ENCONTROU?

Rafael Lima cabeceia para a baixo, Victor tira em cima da linha, e o árbitro deixa o jogo seguir.

45' VENCER, VENCER, VENCER, ESSE É O NOSSO IDEAL!

Torcida atleticano presente no Independência começa a cantar o hino do clube.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Aylon leva a pior em trombada com Otero e recebe atendimento médico dentro de campo.

43' De longa distância, Zé Ricardo chuta mal por cima do gol.

42' Noberto dá carrinho, trava Otero e levanta a torcida alviverde no estádio.

41' Serginho põe muita força no chute e manda longe do gol.

38' Fábio Santos invade a área e arremata de trivela. Jory defende sem dificuldades.

37' Impedimento de Noberto.

36' Giovanni chega à linha de fundo, cruza à área, e Fábio Santos tira de cabeça. Escanteio para o Coelho.

35' Rafael Lima dá um bico na bola e afasta o perigo do campo do América.

33' Impedimento de Rafael Moura.

30' ACERTA O PÉ, AYLON!!!

Meia do América manda nas arquibancadas ao tentar finalização de fora da área.

28' UHHH!!!

Otero cobra escanteio, Adilson desvia de cabeça, e Gabriel quase marca no contrapé do goleiro Jory.

27' QUASE!!!

Cazares cobra falta com veneno, Jory se estica todo, toca na bola e ela acerta o travessão.

26' Cazares faz boa jogada individual e é parado, com falta, por Noberto. Falta perigosa para o Atlético.

26' Victor sai da pequena área e tira a bola da cabeça de Rafael Moura.

24' Serginho busca a finalização da entrada da área, mas pega mal na redonda. Tiro de meta para Victor.

23' Otero tenta aplicar uma caneta no adversário, mas erra o lance e perde a bola.

21' Luan cruza fechado na área buscando Ricardo Oliveira. A bola sai pela linha de fundo.

20' CARTÃO AMARELO

Victor demora para cobrar tiro de meta e recebe o amarelo do árbitro.

19' América tenta construir jogo pelo lado direito do ataque. Atlético marca atrás da linha da bola e fecha os espaços para evitar a progressão do rival.

18' Zé Ricardo rechaça a bola do campo de defensa americano.

17' Luan tromba com Norberto e cai no gramado sentido dores.

14' América equilibra a partida.

8' Atlético cria mais volume de jogo neste início de jogo.

7' UHHH!!!

Cazares alça bola para a área, Luan cabeceia forte e manda por cima do gol.

4' Luan constrói boa jogada pela direita e aciona Ricardo Oliveira. A bola sai pela linha de fundo.

0' ROLA A BOLA!

Jogadores já estão em campo.

Atlético (4-3-3): Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Elias, Adilson, Cazares; Luan, Ricardo Oliveira, Otero.

América (4-2-3-1): Jory; Norberto, Messias, Rafael Lima, Giovanni; Zé Ricardo, David; Aylon, Serginho, Luan; Rafael Moura.

As equipes já estão escaladas.

Boa tarde, torcedor!

Torcedor, não saia daí! Voltaremos minutos antes de a bola rolar no Independência para América-MG x Atlético-MG ao vivo!

Provável Atlético (4-3-3): Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Elias, Adilson, Cazares; Roger Guedes (Luan), Ricardo Oliveira, Otero.

Provável América (4-2-3-1): Jory; Norberto, Messias, Rafael Lima, Giovanni; Zé Ricardo, David; Aylon, Serginho, Luan; Rafael Moura.

O mando de campo, na ficha técnica, é do América, mas isto é mero detalhe. A Arena Independência, palco do duelo, é a casa dos dois clubes na capital mineira.

Na fase classificatória do Mineiro, o Atlético bateu o América por 3 a 0. Os gols foram marcados por Roger Guedes (duas vezes) e Ricardo Oliveira.

Cruzeiro x Tupi jogam também neste domingo, mas mais cedo, às 11h, no Mineirão. Assim com o Galo, a Raposa venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

O vencedor do jogo entre América x Atlético pegará o Cruzeiro ou o Tupi na final.

Ao América, um triunfo pelo mesmo placar do jogo de ida serve para eliminar o time atleticano e se qualificar à decisão. O Coelho terminou à frente do Galo na fase classificatória, por isso pode jogar por dois resultados iguais ou uma vitória e uma derrota com mesma diferença de gols.

Devido à vitória por 1 a 0, o Atlético tem a vantagem do empate para avançar à final do Campeonato Mineiro.

O Galo levou a melhor sobre o Coelho no primeiro jogo. Com gol solitário de Cazares, os alvinegros venceram pelo placar mínimo.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partir de agora as princípais informações do jogo entre América x Atlético, válido pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Fique conosco!