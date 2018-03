Lindoso afasta lamentações no Botafogo e diz que final da Taça Rio foi decidida em detalhes

Google Plus

Depois da derrota por 3 a 0 para o Fluminense, muitos jogadores do Botafogo preferiram não falar ao deixar o Maracanã. Rodrigo Lindoso, volante que voltou a ganhar espaço com Alberto Valentim, indicou que o importante é já "virar a chave" e pensar na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (28).

“É descansar, mais um clássico, vai ser decidido nos detalhes, espero que agora seja decidido ao nosso favor”, citou o volante, capitão da equipe durante a decisão da Taça Rio.

Analisando a partida, que teve um Botafogo desperdiçando oportunidades e cedendo muitos contra-ataques ao Fluminense, principalmente na parte final, já em ritmo de desespero, Lindoso apontou que viu falhas, mas os detalhes definiram o resultado.

"Acho que foi muito questão de detalhe. Bola foi sobrando no primeiro gol. Equipe toda falha. Não adianta ficar só lamentando. Nesse curto tempo, vamos procurar ajustar o que erramos", afirmou o atleta.