Chapecoense sai atrás no placar, mas busca empate contra Brusque fora de casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Catarinense, realizada no estádio Augusto Bauer.

Brusque e Chapecoense ficaram no empate na tarde deste domingo. Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Catarinense, o time da casa saiu na frente, abrindo 2 a 0. Na segunda etapa, a Chape, que precisava vencer para garantir a decisão do campeonato em casa, voltou melhor, e deixou tudo igual no estádio Augusto Bauer.

O Brusque saiu em vantagem logo nos minutos iniciais. Carlos Alberto avançou na área, Bruno Pacheco deu um carrinho, mas a arbitragem mandou seguir. Em seguida o atleta dividiu com o goleiro Jandrei, e foi marcado pênalti para o time da casa. Na cobrança, Jean Dias bateu na esquerda, abrindo o placar.

No decorrer da primeira etapa, os donos da casa tiveram controle da partida, tendo maior presença no ataque. A Chapecoense estava segurando a pressão, até que aos 43 minutosm Cleyton ampliou o placar. Após cobrança de escanteio, ele subiu livre e mandou para o fundo do gol.

A Chapecoense voltou para a segunda etapa com o time mais organizado e ofensivo. E não demorou muito para que a equipe diminuísse a vantagem no estádio Augusto Bauer. Em cobrança de falta pela esquerda, a Chape colocou a bola na área, após a zaga tentar afastar, a bola sobrou para Nenén, que de canhota mandou para a rede.

Ainda em desvantagem, a Chape continuou a pressionar o Brusque. Após cobrança de escanteio, Vinicius cabeceou e a bola tocou na mão de Edilson. Pênalti para os visitantes. Guilherme foi para a cobrança, mandando a esquerda de André Luís, deixando tudo igual na partida.

Com o duelo empatado, as equipes passaram a fazer um confronto equilibrado. O Brusque voltou a aparecer no ataque, enquanto se defendia bem. Nos minutos finais Jandrei salvou sua equipe de tomar o gol, Valkenedy cabeceou no ângulo e o goleiro fez a defesa.

O empate deixou o Brusque na sexta colocação na tabela, com 18 pontos. Na próxima quarta-feira (28) a equipe enfrenta o Avaí, na Ressacada, às 21h45.

Já a Chapecoense, que é líder, chegou aos 37 pontos ganhos, mas ainda não garantiu que a decisão do campeonato seja em sua casa. Na próxima rodada, a equipe recebe o Figueirense, também às 21h45 de quarta-feira (28). Um empate garante a final do Estadual na Arena Condá.