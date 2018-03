Com gol de Nenê, São Paulo vence Corinthians na primeira partida da semifinal do Paulista

INCIDENCIAS: JOGO DE IDA VÁLIDO PELAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA, DISPUTADO NO ESTÁDIO DO MORUMBI, EM SÃO PAULO.

São Paulo e Corinthians se enfrentaram no final da tarde deste domingo (25), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no estádio do Morumbi, com mando Tricolor.

A partida era muito esperada por ambos os times, por se tratar de uma semifinal e também pela rivalidade das equipes. O São Paulo não vencia o adversário desde 5 de novembro de 2016, quando saiu triunfante por 4 a 0. No jogo desta noite, o time do Morumbi venceu por 1 a 0, gol de Nenê.

Com esse placar, a partida de volta que ocorrerá na quarta-feira (28), na Arena Corinthians, terá vantagem do Tricolor. Caso chegue à final, o São Paulo enfrentará Palmeiras ou Santos, que decidem a vaga na terça-feira (27). O placar agregado dessa partida é de 1 a 0 para a equipe alviverde.

A partida começou boa para os donos da casa, que pressionavam e tinham as melhores chances. Apesar disso, a equipe não conseguia finalizar com precisão na meta adversária, pois o Corinthians se mostrava bem posicionado.

Aos 13 minutos de partida, Liziero cruzou dentro da área, Tréllez tentou finalizar, mas Cássio desviou a bola. Minutos depois, uma jogada começou após erro do Alvinegro, quando Marcos Guilherme triangulou com Petros, que cruzou para a área, mas a zaga afastou. Em cobrança de escanteio, Arboleda finalizou de cabeça e a bola passou próxima ao gol.

O jogo seguiu assim, com bons lances, mas sem grandes finalizações. Já nos acréscimos, Tréllez começou o contra-ataque, invadiu a área e finalizou. Cássio fez a defesa, e no rebote Nenê apareceu e balançou as redes do Tricolor: São Paulo 1 a 0 sobre o Corinthians.

No lance do gol, o meia comemorou próximo ao banco de reservas do Timão e foi advertido com cartão amarelo. O juiz entendeu como provocação e amarelou o atleta.

O segundo tempo começou da mesma maneira como os primeiros 45 minutos finalizaram, pois o Corinthians não conseguia levar perigo ao adversário, e isso fez com que a partida seguisse morna.

Aos 29 minutos, Lucas Fernandes avançou, cruzou e a bola bateu na mão de Pedro Henrique. O árbitro deu lance normal e mandou seguir o jogo. O Corinthians conseguiu chegar no gol aos 33 minutos, quando Matheus Vital recebeu, cortou a defesa tricolor e arriscou, mas Sidão espalmou e a defesa afastou.

Quase no fim da partida, outra chance boa para o São Paulo. Morato levou a melhor em disputa com Gabriel, avançou sozinho e chutou, a bola passou rente a trave direita de Cássio.

A partida terminou assim, com o São Paulo vencendo por 1 a 0 e com a vantagem para o próximo jogo. O Corinthians, para chegar à final, deve vencer o próximo duelo por 2 gols de diferença. Uma vitória com um gol de diferença leva aos pênaltis, e um empate por qualquer placar classifica o Tricolor.