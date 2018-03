Criciúma consegue virada para cima do Inter de Lages e se livra do rebaixamento no Catarinense

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Catarinense de Futebol 2018, sendo disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma/SC.

O Criciúma entrou em campo contra o Inter de Lages, na tarde deste domingo (25), precisando vencer para eliminar as chances de rebaixamento no Campeonato Catarinense. A situação do Tigre quase se complicou aos 32 minutos, quando o Leão Baio abriu o placar com Luizinho. Mesmo pressionado, o time da casa manteve a calma e buscou o empate e a vira na segundo tempo. Andrew e Elvis garantiram mais três pontos para a equipe do Criciúma, que não pode mais ser rebaixada.

O primeiro tempo não foi de bom futebol no Heriberto Hülse. As duas equipes buscaram mais se defender do que atacar. Os times tiveram chances para abrir o placar, mas nenhuma oportunidade levou muito perigo. O Inter de Lages conseguiu controlar mais a posse de bola e acabou empurrando o Criciúma para o campo de defesa. João Paulo tentou ganhar por cima aos 15, mas foi Fernando Belém quem levou a melhor e evitou o ataque do adversário.

Zé Carlos tentou lançar Wallacer dentro da área aos 20 minutos, mas o volante não conseguiu fazer o domínio. O Criciúma balançou as redes duas vezes na primeira etapa, aos 23 e aos 24, mas o assistente marcou impedimento nas das jogadas. Foi Fábio Ferreira que cabeceou no primeiro lance. A segunda jogada, também de cabeça, foi finalizada por Sandro.

O Inter de Lages conseguiu abrir o placar em um erro de saída de bola do Criciúma, aos 34 da primeira etapa. Luizinho recebeu livre dentro da área e tocou, com categoria, por cima de Luiz. Mesmo com o revés, o Tigre não desanimou. O time da casa quase buscou o empate aos 37. Após cobrança de lateral, a bola sobrou com João Paulo, que mandou para o gol. Jeferson conseguiu evitar o gol.

Argel Fucks, treinador do Criciúma, voltou com dois atacantes no lugar de dois meias para a segunda etapa. Com mais opções no ataque, o Tigre partiu para cima do Inter de Lages. Mailson aproveitou escanteio cobrado por Elvis e mandou de cabeça para a linha de fundo. Aos 21 foi a vez de Lucas Coelho dar trabalho para o goleiro David. Sueliton cruzou na cabeça do centroavante que desviou para o canto. O arqueiro do Leão Baio defendeu com os pés.

O empate do Criciúma chegou aos 33 minutos. Sueliton fez a jogada pelo lado direito e cruzou a bola na cabeça de Andrew, que mandou para o fundo das redes. O gol animou o Tigre. Dois minutos depois o time de Argel Fucks conseguiu a virada. Sueliton, novamente, cruzou na área e a defesa do Inter de Lages afastou no primeiro lance. Porém, a bola parou nos pés de Elvis, que finalizou para virar o placar. Após a virada, o Criciúma buscou tocar a bola e deixar o tempo passar.

Com a vitória, o Criciúma eliminou as chances de rebaixamento. O Tigre chegou aos 20 pontos, na sexta colocação. Já o Inter de Lages caiu para a lanterna da competição, com 13 pontos. Faltam apenas duas rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Catarinense.

O Criciúma volta a campo pelo Campeonato Catarinense na próxima quinta-feira (29) para encarar o Joinville, fora de casa. A partida está marcada para às 20h30. O Inter de Lages entra em campo no mesmo horário, mas um dia antes. O Leão Baio encara o Tubarão em casa.