Resultado São Paulo x Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista 2018 (1-0)

48' Fim de jogo! O São Paulo vence o primeiro clássico do ano e leva vantagem para o segundo jogo, que acontece na quarta-feira (28), na Arena Corinthians, em Itaquera.

47' Pedrinho tenta passe para Mantuan dentro da área, mas é interceptado por Reinaldo.

45' Mais cinco minutos de acréscimo.

44' Em mais uma jogada individual, Pedrinho arranca, invade a área pela esquerda, mas cruza nas mãos de Sidão.

43' UHHHH! Morato arrisca de muito longe, a bola passa perto, mas vai para fora.

Público pagante: 42.830 mil pessoas. É o maior público do Campeonato Paulista até o momento.

40' Sidão sai de soco e afasta a bola para longe.

39' Escanteio para o Corinthians.

37' O Corinthians tenta incomodar, mas a defesa do São Paulo se encolhe, sem dar espaços.

34' Substituição no São Paulo: Sai Nenê, entra Morato.

34' Quase! Pedrinho faz jogada individual pela direita, dribla Reinaldo, mas cruza nas mãos de Sidão.

33' UHHH! Vital arrisca de longe e Sidão faz boa defesa no chute do meio-campista.

30' Substituição no Corinthians: Sai Sheik, entra Pedrinho.

29' Escanteio para o São Paulo.

27' Substituição no São Paulo: Sai Lizziero, entra Araruna.

26' Lucas Fernandes cruza para dentro da área, mas Cássio sai do gol e fica com a bola.

24' São Paulo tenta contra atacar com Tréllez, mas o atacante se choca feio com Pedro Henrique.

23' Sidão! Mateus Vital bate escanteio fechado e Sidão sai do gol e faz a defesa.

22' Escanteio para o Corinthians.

21' Corinthians fica mais com a bola nesta segunda etapa, mas não cria muitas chances perigosas. O São Paulo se recua em seu campo.

19' Lucca cruza para a área, mas a bola vai pra fora.

18' Falta de Militão em Sheik, próximo a área, na lateral esquerda.

18' Cartão amarelo para Bruno Alves, do São Paulo.

16' Substituição no São Paulo: Sai Marcos Guilherme, entra Lucas Fernandes.

16' Substituição no Corinthians: Sai Jr. Dutra, entra Lucca.

14' A defesa alvinegra afasta com desvio e é lateral para o Corinthians, que recomeça.

13' Escanteio para o São Paulo.

10' Maycon recebe cruzamento de Mantuan, finaliza de primeira, mas a bola vai pra fora.

8' O Corinthians ocupa o campo de defesa do São Paulo, e agora é o tricolor quem tem dificuldades em sair jogando.

5' Sidcley invade a área e recebe de Sheik, mas Bruno Alves afasta e o Corinthians recomeça.

4' Militão arranca de uma lateral a outra, faz o cruzamento, mas Pedro Henrique afasta.

1' Pra fora! Nenê recebe na esquerda e arrisca o chute, mas a bola sobe demais e vai para fora, sem perigo.

Equipes sem mudanças durante o intervalo.

0' Começou o segundo tempo!

48' Fim de primeiro tempo. Nenê levou cartão amarelo pela comemoração do gol, em frente ao banco de reservas do Corinthians.

No lance, Mateus Vital bateu a falta e o São Paulo recuperou a bola em contra-ataque veloz, Tréllez arrancou para dentro da área, chutou e Cássio espalmou para frente para Nenê pegar o rebote e empurrar para o fundo do gol.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Nenê é nome dele!

46' Falta em Sheik, na lateral direita próximo à área.

46' Mais três minutos de acréscimo.

44' Pedro Henrique! Militão recebe dentro da área, cruza para Tréllez, mas o zagueiro faz o corte no último minuto e afasta pra longe.

42' Cartão amarelo para Maycon, do Corinthians e para Reinaldo, do São Paulo.

39' Jogo retomado, e o Corinthians fica com a bola.

37' Militão e Sidcley se chocam e o jogo é paralisado.

35' Sheik tenta lançar Jr. Dutra na área, mas a bola cai nas mãos de Sidão.

32' São Paulo segue pressionando a defesa alvinegra que se atrapalha em algumas jogadas por conta da marcação do tricolor.

29' A defesa não consegue sair jogando e Pedro Henrique afasta de qualquer jeito. Pressão tricolor.

28' Lizziero bate curto, recebe de volta e cruza com perigo, mas Ralf afasta e é mais um escanteio.

28' O Timão erra na saída de bola e Lizziero descola escanteio para o tricolor.

27' São Paulo fica com a bola e se mostra mais agressivo, contudo, o Corinthians se mostra seguro em sua defesa, mas enfrenta dificuldades no meio de campo com muitos passes errados.

23' UHHHH! Nenê cruza para dentro da área, Arboleda sobe na segunda trave e manda pra fora, com muito perigo.

21' Mantuan na bola! Nenê recebe entre os zagueiros e Mantuan faz carrinho providencial no chute do jogador.

20' Falta de Reinaldo em Vital na lateral direita, o Corinthians bate rápido e recomeça o jogo na defesa.

17' UHHHH! Arboleda sobe mais alto que a defesa alvinegra e cabeceia pra fora!

16' Petros invade a área corinthiana, finaliza em cima de Pedro Henrique e é escanteio para o São Paulo.

14' Faltou força! Sheik arranca pela ponta esquerda, dá uma caneta em Militão, mas chuta fraco e Sidão faz a defesa.

13' Cássio! Lizziero cruza para dentro da área, Cássio sai do gol e defende a bola com segurança.

12' Corinthians tem a bola em seu campo de defesa. Júnior Dutra é lançado no ataque, mas o atacante comete falta em Reinaldo na lateral direita.

11' A defesa afasta e o Corinthians recomeça a bola na lateral direita.

10' Escanteio para o Corinthians.

10' Jogo com a posse do time alvinegro, que se mostra controlar a partida depois de um começo mais veloz e agressivo do São Paulo.

5' Agora é a vez do Corinthians ficar com a bola, mas erra muitos passes e tem dificuldade na criação de jogadas.

3' UHHHHH! Lizziero recebe de Reinaldo na entrada da área e finaliza com perigo, mas a bola sobe demais e vai pra fora.

2' São Paulo pressiona, fica com a bola no campo de ataque, e dificulta a saída de bola do Corinthians.

1' Militão corre à linha de fundo, cruza, mas Cássio sai do gol e sofre falta de Tréllez.

0' Começou o primeiro jogo da semifinal!

Hoje, Fábio Carille completa 100 jogos no comando do Corinthians. O comandante ainda não perdeu para o São paulo enquanto esteve à frente do Timão.

Equipes perfiladas no gramado ao som do hino nacional brasileiro! A torcida tricolor lota o Morumbi neste domingo de sol!

Substituição de última hora no Corinthians: Rodriguinho sentiu um desconforto muscular no aquecimento e está fora da partida. Emerson Sheik jogará no lugar.

E o Corinthians alterou a sua formação e jogará com três volantes de origem. Nas últimas partidas, Fábio Carille usou apenas dois. Portanto, o alvinegro vem com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon, Ralf; Rodriguinho, Mateus Vital; Júnior Dutra.

Equipes já confirmadas. Os donos da casa vem com: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Petros; M. Guilherme, Nenê e Liziero; Tréllez.

Boa tarde, torcedor! Já estamos a poucos minutos do início da partida entre São Paulo e Corinthians. Confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Hoje, você acompanha o clássico entre São Paulo e Corinthians x ao vivo. O duelo é válido pelo jogo e ida das semifinal do Campeonato Paulista e vai acontecer no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, às 16h00 deste domingo!

Minutos antes da partida, nós voltamos com todos os detalhes, ao vivo, deste clássico válido pela semifinal do Campeonato Paulista.





Já o Timão deve vir com a mesma equipe que venceu o Bragantino,mas na última quinta-feira, mas com Gabriel de volta à equipe: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon, Ralf; Rodriguinho, Mateus Vital; Júnior Dutra.

Para a parida de hoje, Diego Aguirre deve escalar o São Paulo com: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Petros; M. Guilherme, Nenê e Liziero; Tréllez

Além disso, o meio-campista Jadson, não voltou de lesão e está fora deste primeiro confronto.

Do lado corinthiano, o técnico Fábio Carille terá mais desfalques por conta da data Fifa. O lateral Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, não estarão presentes por conta de estarem com suas respectivas seleções e devem perder os dois jogos da semifinal.

Para o jogo desta tarde, o São Paulo não terá Valdívia, destaque tricolor nos últimos jogos. Com a ausência do jogador, Diego Souza será titular.

Além disso, no clássico 'Majestoso', como é apelidado o embate entre Corinthians e São Paulo. Nos últimos seis jogos, são três vitórias corinthianas e três empates.

Por outro lado, o Corinthians vive melhor fase quando se trata de clássicos. A equipe alvinegra venceu os jogos contra Palmeiras e São Paulo, além de ter empatado com o Santos.

Depois da derrota no primeiro clássico, o São Paulo perdeu para o Santos, por 1 a 0 e para o Palmeiras, por 2 a 0.

Neste ano, o São Paulo não venceu nenhum clássico contra adversários paulistas. Na fase de grupos, ambas as equipes se enfrentaram e o Timão saiu com a vitória de 2 a 1.

Para a partida deste domingo, mais de 30.000 mil ingressos foram disponibilizados para os são-paulinos que estarão presentes no Morumbi. O jogo, como de praxe em clássicos em São Paulo, contará com a torcida única.

Enquanto o Corinthians, ficou na segunda posição com 23 pontos, logo atrás do Palmeiras, líder, com 26.

Os donos da casa, ficaram em quinto lugar na classificação geral do Campeonato Paulista durante a fase de grupos. Em 12 jogos, o São Paulo somou cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Já o Corinthians teve campanha parecida nas quartas. O Timão perdeu por 3 a 2 contra o Bragantino, na ida e aplicou um 2 a 0 na Arena Corinthians na última quinta-feira.

(Foto: Divulgação/São Paulo FC)

O São Paulo vem de uma derrota e uma vitória nos dois jogos das quartas de final. No primeiro confronto com o São Caetano, o tricolor perdeu por 1 a 0 e na volta, o venceu por 2 a 0, conseguindo a classificação para o jogo desta tarde.