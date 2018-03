Botafogo-PB bate São Raimundo-RR nos pênaltis e se garante no Brasileirão Feminino A2

Na tarde deste domingo (25), em duelo decisivo válido pela Fase Preliminar do Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Botafogo-PB, recebeu no Estádio da Graça, em João Pessoa, o São Raimundo-RR e, após empate sem gols no tempo regulamentar, as Belas avançaram para a próxima fase da competição nas penalidades máximas, por 4 a 3.

O jogo não teve público e foi de portões fechados, em virtude da não apresentação dos laudos técnicos do estádio. A partida iniciada às 15h foi marcada pelo nervosismo, passes longos e ligações diretas da zona defensiva para o ataque. As duas equipes pouco criavam e, nesta pegada, o placar foi inalterado do começo ao fim.

Tudo seria decidido na linha da marca do cal. Após as cinco batidas iniciais de cada lado, o confronto foi finalizado nas cobranças alternadas. Dallas, Betania, Élida e Vania fizeram para o time da casa, Rainy, Eliene e Erika converteram para as visitantes, já Rayza e Roberta desperdiçaram para as paraibanas, enquanto que Sobral, Vanessa e Bia perderam para as roraimenses, sendo esta última, parada pela arqueira Élida, que saiu como a heroína do confronto.

Com o resultado, o clube paraibano se garantiu na fase de grupos da segunda divisão do campeonato nacional. Ao lado de mais 15 times, as belas aguardam o sorteio que definirá o chaveamento em dois grupos, que, em turno único de apenas sete rodadas, lutarão por lugares nas semifinais e duas vagas para o Brasileirão Feminino A1 de 2019.