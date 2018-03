São Gonçalo goleia União e disputará Série A2 do Brasileiro Feminino

A equipe cearense do São Gonçalo garantiu classificação à Série A-2 do Brasileiro Feminino na tarde dessa segunda feira (26) ao derrotar a equipe potiguar do União pelo placar de 11 a 0. O jogo foi realizado no estádio Domingão, em Horizonte.

O Centro Esportivo São Gonçalo do Amarante regularizou a condição de filiado da Federação Cearense de Futebol em 2016, retornando suas atividades profissionais e no ano passado, surpreendeu o Caucaia na grande decisão do Campeonato Cearense Feminino, garantindo assim vaga na fase preliminar da Serie A-2. Já o União, chegou para o jogo gabaritado como o atual campeão potiguar, porém, com uma equipe formada à menos de uma semana e que mostrava pouco entrosamento em campo.

Pressionando bastante, a equipe cearense chegou ao gol logo aos 2 minutos. Ceará cobrou pênalti, a goleira defendeu e no rebote, a atacante marcou o primeiro gol do jogo.

A partir daí, o jogo foi inteiramente dominado pelo São Gonçalo, que não tomou conhecimento do adversário, aplicando 8 a 0 ainda na primeira etapa, com destaque para Magna, autora de dois gols e de outras duas assistências.

Na segunda etapa, o jogo esfriou, mas o time cearense não tirou o pé do acelerador e continuou a marcar, fazendo mais três gols e fechando o 11 a 0 no placar, que garantiu a equipe na disputa da Serie A-2 do Brasileiro Feminino. Com a eliminação do Caucaia para o Duque de Caxias nesse domingo (25), a equipe será a única representante do estado do Ceará na competição.