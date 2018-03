Ricardo Oliveira celebra evolução do Atlético e visa clássico contra Cruzeiro: "Todos esperavam"

Após a vitória do Atlético-MG em cima do América, no último domingo (25), o atacante Ricardo Oliveira analisou o crescimento da equipe alvinegra no campeonato. Para o camisa nove atleticano, o Galo segue em constante evolução.

"Em parte, ainda estamos nesse processo de tempo para conseguir se adaptar, criar uma cara, formar um time competitivo. Estamos no caminho certo e a prova disso é a gente conseguir chegar nessa final do Campeonato Mineiro", disse.

Na decisão do Campeonato Mineiro, o Galo enfrentará o arquirrival Cruzeiro, no próximo domingo (1º), às 16h, na Arena Independência. O segundo duelo será disputado sob mando celeste, no Mineirão. Para o centroavante, o clássico na final do Estadual era o mais esperado.

"O time foi crescendo e encorpando durante a competição. Fizemos jogos inteligentes e com versões diferentes dentro do jogo. É uma final como todos esperavam, com clássico", completou.