Com desconto de 75% para sócios, Botafogo inicia venda de ingressos para semifinal contra Flamengo

Finalmente em sua fase final, o Campeonato Carioca parece começar a atrair mais público para os jogos decisivos. No Maracanã, a final da Taça Rio teve 22 mil torcedores pagantes. A expectativa para a semifinal do Estadual, entre Flamengo e Botafogo, é de que os preços baixos elevem a média de público.

Com condições especiais para seus sócios, o Alvinegro divulgou, nesta segunda-feira (26), os preços e locais de venda dos ingressos para o clássico contra o Rubro-Negro, que vale vaga na decisão do Campeonato Carioca. Os associados terão 75% de desconto nas entradas.

– VALORES DOS INGRESSOS

Sul: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 15 (sócio) - BOTAFOGO

Leste: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) / R$ 20 (sócio) - Mista

Maracanã Mais: R$ 195 (inteira) / R$ 120 (meia) / R$ 85 (sócio) - Mista

– POSTOS DE VENDA PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO



Segunda – 12h às 19h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Norte - Rua das Oficinas - Engenho de Dentro

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping – Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Terça - 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Norte - Rua das Oficinas - Engenho de Dentro

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping – Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Quarta - 10h às 15h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Norte - Rua das Oficinas - Engenho de Dentro

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping – Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Quarta - 15h às 22h30

Maracanã