Após lesão, Fred agradece mensagens de apoio nas redes sociais

Na manhã do último domingo (25), o Cruzeiro venceu o Tupi, por 2 a 1, e se classificou à final do Campeonato Mineiro. Contudo, o triunfo deixou um gosto amargo para os adeptos da Raposa. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o atacante Fred tentou uma finalização dentro da grande área, mas acabou acertando Sidimar, zagueiro do time alvinegro, sofrendo uma entorse no joelho direito.

Até o momento, a Raposa não oficializou a situação do camisa 9. Logo após o fim da partida, jogadores do elenco celeste usaram suas redes sociais desejando apoio ao centroavante.

"Irmão, venho aqui desejar a você todo apoio do mundo, só nós sabemos o quanto nosso grupo ficou muito mais alegre com a sua chegada! Você é um cara de uma humildade e caráter imenso que ainda vai ser muito feliz na vida mas do que já é. Pode ter certeza que isso você vai superar rápido, pois pessoas do bem não sofrem por muito tempo, e você mais do que ninguém sabe a pessoa maravilhosa que é! Deus está com você meu irmão, eu, o grupo e toda torcida do Cruzeiro estamos com você. Tudo passa, e não vai ser essa lesão que vai fazer você parar de vencer. Queremos ver esse Fred aí da foto! Sorridente, alegre e guerreiro. Tamo junto, Fredão”, escreveu Raniel.

Léo que na última partida, atingiu a marca de ser o quarto zagueiro que mais vestiu a camisa estrelada, comentou que o atacante vai superar mais essa: "Força Fredão! Tamo junto, você é um cara incrível, e vai passar por mais esse obstáculo irmão, para lá na frente sabermos o quanto nos tornamos fortes".

Fred também usou sua conta pessoal do Instragram para agradecer toda a força dada e citou um versículo bíblico para relatar sua situação.

"Estou recebendo muita mensagem de apoio, muita gente orando por mim, e só tenho a agradecer todo esse carinho comigo! Seguimos em oração, vai dar tudo certo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte.II Coríntios 12:10”, publicou o atacante.