Pedro comemora atuação e brinca sobre assistência para Marcos Jr: "Vou cobrar um jantar''

Com um gol e uma assistência, Pedro foi um dos protagonistas do Fluminense na vitória sobre o Botafogo neste domingo (25), no Maracanã. Titular absoluto desde a saída de Henrique Dourado, o atacante celebrou sua atuação decisiva no clássico e destacou o empenho dos demais jogadores:

''O que for para ajudar o Fluminense está valendo. Saio bastante da área e hoje fui feliz com um gol e assistência. Uma das minhas melhores partidas, ainda mais pelo jogo e pela final. Sempre sonhei com esse momento, e agora é comemorar. Estamos felizes demais. Esse grupo merece muito. O que a gente treina não é brincadeira. Merecemos muito'', disse Pedro.

+ Fluminense tem grande atuação, derrota Botafogo e se sagra campeão da Taça Rio

Além disso, o camisa 32 aproveitou para brincar sobre o passe que deu para Marcos Jr marcar o segundo gol do Flu na partida: "Toquei de peito, fui feliz e o Junior mais ainda. Vou cobrar um jantar, mas a assistência é pelo Fluminense'', ressaltou.

Com seis gols cada, Pedro e Marcos Jr são os artilheiros do Fluminense neste Estadual. Após o título, o time agora terá mais um clássico pela frente. Desta vez, encara o Vasco, nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília). O confronto vale vaga na grande final do Campeonato Carioca.