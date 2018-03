Após longa negociação, centroavante André finalmente é apresentado pelo Grêmio

Na tarde desta segunda-feira (26) o centroavante André, ex-jogador do Sport, foi apresentado pelo Grêmio no CT do clube em Porto Alegre. Após uma longa negociação com o clube pernambucano, o atleta enfim assinou um contrato de três anos e meio e vestiu a camiseta Tricolor como número 90, revelando estar ansioso para entrar em campo e conquistar títulos com o clube.

''Eu tenho um enorme carinho pela torcida do Sport e queria sair de uma maneira melhor. Foi uma negociação difícil e vim com o desejo de ser campeão aqui no Grêmio. Por mim eu já gostaria entrar em campo pelo Gauchão, mas infelizmente não posso. Vou usar esse período de adaptação para aprimorar a parte física. Além disso, é preciso ter paciência, pois futebol é momento e tem que saber respeitar. Atualmente Jael é titular, e na reservas tem o Brocador, que foi artilheiro pelo Bahia. Todos torcerão para todo mundo e vou torcer para que os dois marquem gols e para que eu também marque'' comentou.

Quando questionado sobre atuar com Luan e Arthur, o camisa 90 afirmou que será uma grande honra jogar com os dois e que espera ter o mesmo entrosamento da época que atuava pelo Santos em 2010, quando jogou com Paulo Henrique Ganso e Neymar.

"Estou ansioso pela parceria com os dois. São atletas incríveis e todos desejam atuar com eles dentro de campo. Espero que possa dar a mesma consistência que dei em 2010'', brincou.

Mesmo sem condições legais para disputar as decisões do Gauchão e da Libertadores, na fase de grupos, o atleta deverá fazer seu primeiro jogo com a camisa Tricolor no Campeonato Brasileiro, competição que começa dia 15 de abril e na qual André foi vice-artilheiro em 2017, com 16 gols marcados.

Com bastante experiência, o atacante teve passagens por Santos, Atlético-MG, Vasco da Gama e Corinthians, além do Sport na última temporada. Fora do país, atuou na França, Ucrânia e Portugal. Pelo clube pernambucano, marcou 43 gols atuando em 107 partidas. Entre seus títulos com maior relevância estão a Copa do Brasil em 2010 e 2014 e a Recopa Sul-Americana em 2012 e 2014.