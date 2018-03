Nos pênaltis, Internacional vence Náutico e avança de fase no Brasileirão Feminino A-2

Google Plus

Atuando sob forte calor na Arena Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (26), o Náutico recebeu o Internacional. Com muita emoção, a partida terminou com empate de 0 a 0. Mas, nos pênaltis, as Gurias Coloradas saíram vitoriosas e carimbaram a vaga para mais uma edição do torneio nacional.

O Internacional começou melhor no primeiro tempo da partida. Com boas infiltradas, levou perigo ao gol adversário. Logo aos 7 minutos, Sasha, dentro da área, desperdiçou grande chance. Aos 16, foi a vez de Daiane Moretti acertar o travessão do Náutico. A equipe visitante impôs pressão durante toda etapa inicial, mas não conseguiu chegar ao gol.

No segundo tempo, o equilíbrio prevaleceu. Precisando marcar para forçar a decisão nos pênaltis, o Náutico foi pra cima. Paradoxalmente, as gaúchas levavam perigo em rápidos contra-ataques. Aos 26 minutos, em lance incrível, Daiane Moretti buscou a finalização e, a zaga pernambucana tirou em cima da linha. Feito que se repetiu dez minutos depois, com Thaissa. O duelo, então, seria decidido nos pênaltis.

Na disputa de penalidades, o equilíbrio que predominava a partida, permaneceu. As visitantes só se viram na frente do marcador na quinta cobrança, quando Adriele desperdiça para o Náutico. Na cobrança seguinte, Carol Alvorada converteu, dando ao Inter a vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Internacional aguarda o término da fase preliminar para conhecer os outros dez participantes na fase de grupos. Os 16 participantes serão divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único, totalizando sete rodadas. Os dois times de melhor campanha em cada chave avançam às semifinais, e os dois finalistas garantem o acesso para a Primeira Divisão em 2019.