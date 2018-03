Matheus Costa valoriza vitória do JEC fora de casa, mas ressalta: "Ainda é preciso melhorar"

O Joinville conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Catarinense, neste domingo. Jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico Matheus Costa venceu o Concórdia pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 16° rodada. O comandante, em sua análise, valorizou a conquista dos três pontos, mas ressaltou que ainda é preciso trabalhar para melhorar o rendimento para as próximas partidas.

Na visão de Costa, apesar de jogar fora de seus domínios, a equipe no primeiro tempo conseguiu neutralizar o time da casa, tanto que conseguiu abrir o marcador.

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, também pela situação do Concórdia. No primeiro tempo conseguimos propor mais o jogo e sair na frente do marcador. Acho que neutralizamos bem o que a equipe do Concórdia tinha de alternativas ofensivas, jogando pelo lado de campo e utilizando do Gelson como elemento surpresa".

Durante o intervalo, o técnico revelou que alertou o time referente ao número de faltas perto da meta. Segundo ele, este é um quesito a ser melhorado para os próximos jogos.

"Falamos no intervalo que sem a bola a gente tava neutralizando bem, diminuindo o espaço do adversário na frente do nosso gols, mas precisávamos diminuir as faltas nessa região. E foi o que a gente encontrou dificuldades ainda, precisando melhorar para as próximas partidas.”

Além disso, o comandante também chamou atenção para a efetividade no ataque:"Era um jogo decisivo para eles, iriam se expor, e tínhamos que ter matado o jogo, mas soubemos sofrer até o final. Independente do adversário teremos momentos bons e ruins. Temos que aproveitar os bons e procurar fazer gols, ampliar."

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 24 pontos e terminou a rodada na terceira colocação, após a derrota do Avaí para o Tubarão por 1 a 0. Na próxima rodada, a equipe duela com o Criciúma, em clássico estadual, na Arena. A partida ocorre na quinta-feira (29), às 20h30.