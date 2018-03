Londrina elimina Paraná nos pênaltis e garante vaga na final da Taça Caio Júnior

INCIDENCIAS: Partida valida pela semifinal da taça Caio Junior, segundo turno do campeonato paranaense. disputada neste domingo (25), na Vila Capanema, no Paraná.

Em confronto que valia uma vaga na final da Taça Caio Júnior, segundo turno do Paranaense, Paraná e Londrina empataram por 1 a 1. Nos pênaltis, melhor para o Tubarão. Os gols da partida foram marcados por Wesley e Vitor Feijão. O Londrina agora aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-PR e Maringá, que disputam a outra vaga.

Logo no inicio as equipes já demonstravam uma postura agressiva. Com menos de um minuto de partida, Carlos Eduardo tentou invadir a área do Tubarão e foi parado com falta. Aos nove minutos, foi a vez de Alemão levar perigo em cobrança de escanteio, mas a zaga do Londrina evitou o gol. O Paraná tinha mais posse de bola no inicio do jogo e tentava pressionar o Londrina.

Aos catorze minutos mais uma bola na área do Londrina, dessa vez o goleiro Alan saiu meio assustado, mas ficou com ela e evitou mais uma chance de gol do tricolor da Vila Capanema. Rogério Micale foi obrigado a substituir um dos jogadores mais importantes da equipe; Carlos Eduardo, que havia marcado nos dois últimos jogos saiu lesionado, Matheus Pereira entrou no seu lugar.

O Londrina só levou perigo na segunda parte do primeiro tempo. Em bola alçada na área, o goleiro Richard tentou segurar com uma das mãos e por pouco não entregou a bola para Carlos Henrique. A saída de Carlos Eduardo parece ter afetado a equipe do Paraná, o Londrina se aproveitou disso e começou a explorar o lado esquerdo do tricolor. Romisson deu ótimo lançamento pra Wesley na esquerda, o jogador do Tubarão invadiu a área e bateu cruzado. Por pouco não abriu o placar.

Foi o Tubarão que produziu a chance mais clara de gol até então. Carlos Henrique recebeu na entrada da área, driblou o arqueiro paranaense e com gol livre bateu fraco, Márcio salvou e tirou em cima da linha O Londrina equilibrou o jogo e continuou criando chances, Marcelinho recebeu com liberdade pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou no segundo pau, Wesley com liberdade cabeceou e abriu o placar para o Tubarão na Vila Capanema.

O Paraná ainda desperdiçou um pênalti cometido por Lucas Costa que deu carrinho e levou a mão na bola. Diego bateu por cima e mandou longe do gol. No fim do primeiro tempo, o Paraná chegou de novo com perigo. Wesley invadiu pela esquerda e mandou uma bomba, Alan fez linda defesa, na sequencia, a bola sobrou pra Diego, que chutou forte, mas parou nas mãos do goleiro Alan. O primeiro tempo terminou com a vitoria parcial do Londrina.

O Paraná sabia da obrigação de vencer o jogo e iniciou a segunda etapa da partida mais ligado no jogo. Logo aos quatro minutos, Thiago Santos cabeceou por cima da meta do Londrina. Em seguida foi a vez de Matheus Pereira receber de Thiago Santos dentro da área e bater forte, mas Alan novamente salvou o Tubarão. Thiago Santos apareceu de novo na área do Londrina e o cabeceio passou ao lado do gol.

Repetindo a primeira etapa, o Londrina levou perigo somente aos 20 minutos, Wesley recebeu dentro da área com liberdade, mas finalizou errado. Diferente da segunda etapa, onde depois de criar a primeira chance, o Tubarão passou a mandar no jogo, no segundo tempo era o Paraná que comandava as ações, novamente com Thiago Santos que recebeu dentro da área e girou batendo, mas parou de novo em Alan.

Aos 33 minutos, Carlos Henrique arrancou em contra-ataque perigoso, tentou a tabela com o Anderson Leite que devolveu mal. Na dividida, Carlos ainda ficou com ela, mas não teve chance de finalizar. Enfim a pressão do Paraná funcionou, Vitor Feijão recebeu bola cruzada e sozinho no segundo poste finalizou e empatou a partida.

O tempo regulamentar terminou empatado e foi para os pênaltis. Alan, goleiro do Londrina, que já havia feito uma bela partida mostrou que tem estrela e brilhou. O arqueiro defendeu as cobranças de Matheus Pereira e Diego e garantiu a vaga para a equipe do Tubarão, a festa era do Londrina na Vila Capanema.

O Londrina agora aguarda o vencedor da outra semifinal. Atlético-PR e Maringá, jogam pela outra vaga na final da Taça Caio Júnior, segundo turno do Campeonato Paranaense. O primeiro turno foi conquistado pelo Coritiba, que já tem vaga garantida na final do estadual.