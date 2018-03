Autor de único gol no clássico, Nenê aprova atuação do São Paulo: "Tivemos atitude"

O primeiro clássico vencido pelo São Paulo na temporada foi disputado nesse domingo (25). Com gol do meia Nenê, a equipe do Morumbi bateu o Corinthians por 1 a 0 e saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista.

Após o apito final, o autor do único tento se mostrou bastante contente com a atuação do Tricolor. Ele elogiou seus companheiros e falou sobre a vantagem construída no jogo de ida, que, apesar de pequena, pode ser importante para garantir a classificação.

“Acredito que essa foi uma das nossas melhores partidas, apesar de a contra o São Caetano também ter sido boa. Tivemos atitude, intensidade nos 90 minutos e acreditamos na nossa capacidade (...) A equipe está de parabéns. Não tem nada definido, mas temos uma vantagem para o confronto de volta.”

Nenê comentou sobre o estilo de jogo demonstrado pelo São Paulo, dominando os adversários e implantando um ritmo alto. Segundo ele, será necessário atuar da mesma maneira na Arena Corinthians, já que os rivais entrarão em campo precisando de uma vitória a qualquer custo.

“Gostei da atitude do time, que foi muito diferente. Nós não deixamos o Corinthians jogar no primeiro tempo, e buscamos no segundo. Agora, no jogo de volta, temos que jogar como jogamos aqui, da mesma forma. Temos uma vantagem e eles jogam contra o tempo”

Outro atleta que comentou o resultado foi Petros, que jogou no Corinthians há alguns anos. Ele falou sobre o trabalho em conjunto e falou sobre a dificuldade de enfrentar os rivais alvinegros jogando fora de casa.

"A gente se fechou e aconteceu o esforço de todo atleta. Não tem sido fácil, mas a gente tem trabalhado e se entregado para dar a volta por cima. Sabíamos que era a única maneira de vencer, com essa determinação. Temos que ter atenção dobrada em Itaquera, porque sei como é lá, é difícil jogar, a pressão é enorme. Vamos trabalhar para surpreender."

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista será disputado na próxima quarta-feira (28), na Arena Corinthians. Em caso de empate, o Tricolor avança à final. Caso o Timão vença por um gol, a decisão será nos pênaltis; se vencer por dois ou mais, estará classificado.