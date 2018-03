É campeão! Brasil vence Sul-americano feminino sob comando de Luizão: "Felicidade grande"

O Brasil é campeão do Sul-Americano Feminino Sub-18! A seleção comandada por Luizão bateu a Venezuela no último domingo (25) por 3 a 0, no estádio del Bicentenario, em San Juan, na Argentina. Com gols de Jheniffer, Julia e Emily, o Brasil fechou sua participação no Quadrangular Final do torneio internacional.

Esta foi a terceira competição que Luizão participou na área técnica: em 2013, ele era auxiliar técnico de Emily Lima, quando o Brasil não se classificou, e em 2016, foi vice-campeão. Em seu primeiro título como treinador, não escondeu sua emoção: "A felicidade é muito grande de ver essas meninas conquistando esse título, tivemos outras oportunidades e não conseguimos. Mas agora deu tudo certo e o Brasil é campeão sul-americano sub-17", declarou o treinador.

"Quando sofremos a derrota para o Uruguai foi muito difícil, principalmente porque não jogamos o que havíamos treinado. Depois disso, conversamos muito com as meninas, mostramos vídeo. Conquistamos uma vitória heroica diante da Colômbia, na segunda rodada e chegamos mais tranquilos para enfrentar a Venezuela para a final", completou.

Agora, a base feminina tem pela frente a Copa do Mundo, no Uruguai, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano.