Atlético-PR proíbe emissoras de captar imagens na Arena da Baixada

O Atlético-PR, em nota encaminhada a alguns veículos de comunicação no último sábado (24), informou que as emissoras estão proibidas de realizarem captação de imagens na Arena da Baixada, reduto atleticano. O comunicado informa que apenas a equipe de mídia do clube será autorizada a captar imagens.

"Vimos pelo presente informar previamente a todos os meios de comunicação que somente o CAP e sua equipe de mídia irá efetuar a captação das imagens para exibição de flagrante de espetáculo, em todas as partidas de seu mando durante o Campeonato Paranaense – temporada 2018", dizia o comunicado.

O motivo da proibição está relacionado à falta de acerto para a transmissão do torneio. Desde 2015 detentores dos próprios direitos de imagem o clube, que é obrigado pela lei Pelé a ceder pelo menos 3% das imagens das partidas, já se envolveu em outras situações relacionadas à divulgação de imagens nos jogos da equipe.

No Estadual de 2017, o clube tomou a decisão de não enviar os lances de gol da partida vencida sobre o Coritiba por 2 a 0 para os veículos de comunicação, a atitude não foi muito bem recebida. Além disso, a partida ficou marcada por ser transmitida pela plataforma do Youtube e Facebook e acabou batendo o recorde de transmissão com 189 mil usuários, a transmissão teve mais usuários do que as finais do Estadual daquele ano.

No ano de 2018 o clube mais uma vez toma uma postura não muito comum. As imagens que normalmente eram captadas pelas emissoras devem ser solicitadas previamente esse ano para a equipe de mídia do clube.

"Assim, visando evitar a captação integral e reprodução de suas partidas por veículos não autorizados, os meios de comunicação não detentores do direito de arena poderão obter o fornecimento das imagens para fins jornalísticos de flagrante mediante solicitação ao CAP, que deve ser realizada através do e-mail”, conclui a nota.

As coletivas de imprensa e a zona mista que acontece após os jogos, não serão afetadas pela decisão. Os veículos continuam autorizados a realizarem imagens em entrevistas nessa ocasião. O Atlético-PR enfrenta o Londrina, nesta quarta-feira (28). A partida, que é valida pela final da taça Caio Junior, garante vaga na final do Estadual e será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, às 20h.