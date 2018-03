Jogo Palmeiras x Santos AO VIVO hoje no Campeonato Paulista (0-0)

Google Plus

Seja bem-vindo, torcedor e leitor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe, ao vivo, os melhores lances de Palmeiras x Santos ao vivo pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 desta terça-feira (27). Fique conosco!

Palco do jogo Palmeiras x Santos: o estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, tem capacidade para cerca de 40 mil torcedores.

Éstádio Paulo Machado de Carvalho | Wagner Carmo

Situação do confronto : o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Willian. Assim, a equipe alviverde pode empatar e ainda se classificará para a final. Caso o Santos vença por um gol de diferença, a disputa será em pênaltis; caso vença por dois ou mais, avança de fase.

Retrospecto: em toda a história do Clássico da Saudade, são 135 vitórias do Verdão, 103 do Peixe e 83 empates. Já em questão de tentos, os alviverdes balançaram a rede 548 vezes, contra 464 dos alvinegros.

Provável Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Jean Mota (Vecchio), Rodrygo; Gabigol.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Resultado Palmeiras x Santos ao vivo

Provável Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha (Tchê Tchê), Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Keno e Willian.

Jogadores do Palmeiras

O Santos, por sua vez, tem a quinta melhor campanha do torneio estadual. Até o momento, são cinco vitórias, cinco empates e também cinco derrotas.

O Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, tendo vencido 11 jogos, empatado dois e perdido apenas dois.