Semifinal Copa Verde 2018: tudo que você precisa saber sobre Paysandu x Manaus

A quinta edição da Copa Verde está chegando ao final e pode reservar grandes surpresas. Na atual temporada, estão nas semifinais Manaus, Paysandu, Atlético-ES e Luverdense, com os bicolores e os alviverdes buscando o segundo título, enquanto capixabas e amazonenses visam a conquista inédita.

O que vale?

Nesta terça-feira (27), Papão e Gavião duelam pelo jogo de ida, às 19h, na Curuzu em Belém iniciando disputa por vaga na decisão. A volta vai ser disputada apenas no dia 11 de abril, às 21h, na Arena da Amazônia em Manaus. O PSC vai embalado pela classificação à final do Paraense, enquanto que os manauaras jogam as semifinais do segundo turno do Amazonense diante do Penarol.

Escalações prováveis

Papão vem embalado depois de garantir classificação à final do Paraense (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

Paysandu: Marcão; Maicon Silva, Edimar, Fernando Timbó e Matheus Müller; Nando Carandina e Cáceres; Danilo Pires (Fábio Matos); Mike, Cassiano e Moisés

Desfalques: meia Ryan Williams (não ficou regularizado), meia Pedro Carmona (em recuperação de lesão no joelho), volante Renato Augusto e zagueiro Diego Ivo (fortalecimento muscular) e zagueiro Perema e volante Willyam (transição)

Dúvidas: Danilo Pires foi titular no último jogo, mas atuou mais atrás, já Fábio é o dono da posição e foi substituído por Walter

Gavião se garantiu na semifinal da competição regional ao eliminar o Rio Branco-AC (Foto: Antônio Assis/FAF)

Manaus: Jonathan; Derlan, Deurick, Paulão e Negueba; Juninho, Panda, Wander e Cleitinho; Rossini e Nena

Desfalques: atacante Hamilton (suspenso pelo terceiro amarelo)

Dúvidas: nenhuma

Arbitragem

O trio de arbitragem da partida é formado por mato-grossenses. Apita Marcos Mateus Pereira, do quadro da CBF. Ele vai ter como auxiliares Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo, membros do escalão nacional e conterrâneos. O árbitro ainda não participou de nenhum confronto, na atual temporada, na competição regional.