Semifinal Copa Verde 2018: tudo que você precisa saber sobre Luverdense x Atlético-ES

Luverdense e Atlético Itapemirim disputam um lugar na grande decisão da Copa Verde 2018. Os primeiros 90 minutos acontecerão em Lucas do Rio Verde. A equipe mandante busca a consolidação como uma das principais forças da região, enquanto que o time capixaba encara a partida como o jogo mais importante da temporada.

O que vale?

As duas equipes iniciam a disputa por uma vaga na final. O jogo de ida acontecerá nesta quarta-feira (28), no Estádio Passo das Emas, às 22h, horário de Brasília, 21h local. A volta está marcada para o dia 12, uma quinta-feira, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. O campeão da Copa Verde garante presença direta nas oitavas de final da Copa do Brasil 2019. Os gols marcados fora de casa são critérios de desempate.

Como chegam?

A Luverdense iniciou sua campanha eliminando o Corumbaense, somando 5 a 2 no placar agregado. Nas quartas de final, após perder por 1 a 0 na ida, reverteram a desvantagem e golearam o Sparta-TO por 7 a 0. Pelo estadual, a equipe avançou em terceiro na fase inicial. Posteriormente, passou sem dificuldades pelo Mixto e atualmente disputa um lugar na final com o Sinop. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0, com a volta dia 1º de maio.

O tradicional Brasiliense foi o adversário do Atlético nas oitavas da Copa Verde. Com duas vitórias, por 2 a 1 e 3 a 2, a classificação foi assegurada. A equipe do Espirito Santo deixou pelo caminho o Cuiabá vencendo fora de casa por 3 a 2 e garantindo a passagem à semifinal ganhando em casa por 3 a 1. Eliminado no Campeonato Capixaba, o Atlético Itapemirim foca suas atenções na Copa Verde. Em nove jogos no certame estadual, foram três vitórias, cinco empates e uma derrota, ficando apenas em quinto, onde avançavam quatro.

Prováveis escalações

Luverdense

Diogo Silva; Gabriel Passos, Kaique (Willian) Pablo e Paulinho; Diogo Sodré, Lorran (Élton) e Rubinho; Ariel, Pimentinha e Rafael Silva.

Dúvidas e desfalques: Willian, zagueiro da equipe, cortou a perna no último sábado contra o Sinop, depois de dividida com o volante Dourado. As chances de ele atuar são remotas. Rennan Oliveira teve uma alteração na pressão arterial e pode ser poupado mais uma vez. Rubinho deve começar jogando. Lorran e Élton disputam a mesma posição e o técnico Odil Soares definirá horas antes da partida.

Atlético-ES

Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Bruno; Vitor, Araruama, Fabiano, Pikachu e Franklin; Eraldo.

Dúvida: o técnico Zé Humberto tem apenas um problema para a partida. Se o meia Franklin não atuar, Charles, Chiquinho ou Kaio estarão à disposição para entrar.

Arbitragem

Ivan da Silva Guimarães Junior, do Amazonas e do quadro da CBF, apita com auxilio de Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM/CBF) e Eliane Nogueira dos Santos (AM/CBF). Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT/CBF) será o quarto árbitro e Rilmar Ribeiro Primo (MT/CBF), o analista de campo.