Otero vê favoritismo dividido em clássico e confia no título do Atlético-MG: "Estamos motivados"

O clima é de clássico na Cidade do Galo. Em preparação para a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (1º), o meia venezuelano Otero concedeu entrevista no centro de treinamento do Atlético-MG, nesta manhã de quarta-feira (28).

Ao contrário do discurso adotado pela equipe celeste, Otero não vê favoritismo nos clássicos que estão por vir. "Eles têm 11 jogadores e nós também, é a mesma coisa. Qualquer um pode ganhar. A gente tá muito motivado com o clássico e nós temos 180 minutos para sermos campeões", disse.

Titular absoluto do Alvinegro, Otero agora faz dupla com o meia Cazares. O equatoriano vem de boa sequência de jogos e ficou com a vaga de Érik no meio-campo da equipe e recebeu elogios do camisa 11 do Galo.

"Cazares está bem comprometido com equipe, ele está sendo um dos melhores jogadores do nosso time. Naturalmente ele joga muito e a gente espera dele sempre mais e é o que ele vem fazendo", completou.

O primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro será no próximo domingo (1º), às 16h, na Arena Independência. O Cruzeiro tem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na fase inicial do Estadual.