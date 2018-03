Com vantagem tricolor, Corinthians e São Paulo duelam por vaga na decisão do Paulista

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela volta da semifinal do campeonato paulista, disputada na arena corinthians, em são paulo-sp.

Pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe em Itaquera o rival São Paulo, às 21h45 dessa quarta-feira (28). A primeira partida terminou em 1 a 0 para o time do Morumbi, com gol de Nenê.

Uma vitória corintiana pelo placar com diferença de um gol leva a partida para os pênaltis, enquanto um empate por qualquer placar classifica o time de Aguirre para a final. Caso a equipe alvinegra vença por qualquer placar com diferença de dois ou mais gols, estará na final.

A primeira partida teve algumas polêmicas envolvidas. Primeiro pela comemoração de Nenê ao marcar o gol. O atleta foi próximo de onde se encontravam os reservas do adversário e ali comemorou, mas o árbitro achou indevido e amarelou o meia.

Outra polêmica foi a que envolveu os dois comandantes das equipes, Diego Aguirre e Fábio Carille. O técnico alvinegro se irritou com o fato de Aguirre não o cumprimentar antes da partida. A polêmica se desenrolou por alguns dias após a partida.

Para essa partida, haviam sido vendidos 33 mil ingressos, até a terça-feira (27), e a expectativa é de casa cheia para o clássico. Quem chegar na final enfrentará o Palmeiras, que venceu o Santos nos pênaltis. Assim, pode ser um Choque-Rei ou Derby Paulista.

Autor do gol, no primeiro jogo, Nenê foi enfático: “Temos de manter a postura, mesmo fora de casa. Sabemos como é difícil, mas a vaga será definida nos detalhes. Temos de estar concentrados o tempo inteiro dentro de campo e esquecer o resto. Vamos lutar do começo ao fim para conseguir essa classificação” disse o atleta e opinou "Vou repetir muita coisa. Vai ser um jogo muito complicado, eles vão tentar a vitória e nós vamos tentar a classificação. Precisamos ter a mesma atitude e vontade, como tivemos em casa. Temos de ir da mesma maneira fora de casa e a classificação”

Desfalques e retornos

O que preocupa para essa semifinal é a ausência de jogadores importantes no plantel de cada equipe. O meia Rodriguinho, que foi cortado de última hora da primeira partida da final, ainda preocupa e será reavaliado antes da partida, podendo desfalcar o Timão.

Já para o lado Tricolor, o número de desfalques é um pouco maior. Anderson Martins sentiu dores na região dorsal, Hudson ainda está aprimorando a forma física após se recuperar de uma lesão no adutor direito, e Valdívia tem um pequeno estiramento na coxa, o que impossibilita de entrar em campo. Cueva é desfalque porque está com a Seleção Peruana.

Mas nem só desfalques terá o clássico, pois Fagner poderá voltar para a equipe de Itaquera, visto que ele está na Alemanha com a Seleção Brasileira, mas deve chegar a tempo e irá para disputa. Já Aguirre poderá contar novamente com Rodrigo Caio, que havia sido convocado pela Seleção Brasileira, mas voltou à equipe e foi relacionado.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Pedrinho, Clayson; Sheik, Mateus Vital.

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei, Liziero, Petros; Marcos Guilherme, Nenê, Tréllez.