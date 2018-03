Jogo Corinthians x São Paulo AO VIVO hoje pela semifinal do Campeonato Paulista (0-0)

Seja bem-vindo, leitor e torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe, ao vivo, os melhores lances de Corinthians x São Paulo ao vivo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. O apito inicial está marcado para as 21h45. Fique conosco!

+ Com vantagem tricolor, Corinthians e São Paulo duelam por vaga na decisão do Paulista

Palco do jogo: a Arena Corinthians, localizada em Itaquera, tem capacidade para cerca de 49 mil torcedores.

Foto: Reprodução / Arena Corinthians

Retrospecto: em toda a história do Majestoso, são 104 vitórias do São Paulo, 126 vitórias do Corinthians e 107 empates. Além disso, o Timão foi quem mais vezes marcou, sendo 487 contra 460 do Tricolor.

Último confronto Corinthians x São Paulo ao vivo: as equipes se encontraram no domingo (25), no Morumbi, na partida de ida. Na ocasião, o São Paulo saiu vitorioso, jogando melhor e vencendo com gol de Nenê. Leia a crônica de pós-jogo clicando aqui.

São Paulo

Enquanto Anderson Martins (dores na região dorsal), Hudson (recupera de lesão no adutor direito), Valdívia (estiramento na coxa) e Cueva (na Seleção Peruana) são desfalques, Rodrigo Caio foi relacionado após voltar da Seleção Brasileira.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Provável escalação do São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei, Liziero, Petros; Marcos Guilherme, Nenê, Tréllez.

Para garantir sua vaga na final, o Tricolor precisa apenas de um empate por qualquer placar, mas a vitória também os classifica.

São Paulo ao vivo

Corinthians

Enquanto Rodriguinho ainda é dúvida para o jogo, Balbuena (na Seleção Paraguaia), Jadson e Renê (machucados) estarão de fora como desfalques.

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Pedrinho, Clayson; Sheik, Mateus Vital.

Para avançar de fase e eliminar o rival, o Timão precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença. Vitória por apenas um gol leva a decisão para pênaltis.