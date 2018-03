Jogo Flamengo x Botafogo AO VIVO online na semifinal do Campeonato Carioca 2018 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Às 21h45 (de Brasília). Você poderá acompanhar tudo deste jogo Flamengo x Botafogo ao vivo conosco!

PROVÁVEL BOTAFOGO: Jefferson; Marcinho, Marcelo Benevenuto (Joel Carli), Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcelo; Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Marcos Vinícius, Léo Valencia; Brenner (Kieza)

PROVÁVEL FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Réver, Juan, Éverton; Jonas, Willian Arão (Éverton Ribeiro); Lucas Paquetá, Diego, Vinicius Junior (Renê); Henrique Dourado

Alberto Valentim, treinador do Botafogo: "É decisão para a gente, os jogadores precisam estar tranquilos. Temos uma camisa pesada para carregar. Vamos encarar o Flamengo procurando ganhar o jogo. É entrar com personalidade procurando vencer", afirmou.

Réver, zagueiro do Flamengo: "É o jogo Flamengo x Botafogo mais importante para a gente no momento. Clássico já é tenso. Do outro lado, vão querer classificação para final. Tudo para ser um grande jogo. Espero que a gente saia com a classificação. É um dos nossos objetivos neste primeiro semestre", disse.

Flamengo e Botafogo também possuem disparidade em relação aos treinadores: Paulo César Carpegiani comanda o clube da Gávea desde o ínicio da temporada, enquanto Alberto Valentim chegou ao clube de General Severiano há pouco mais de um mês.

Por mais que Flamengo e Botafogo tenham obtido resultados ruins nas últimas partidas, as fases são diferentes: o rubro-negro segue líder do Grupo D da Libertadores com 4 pontos; já o alvinegro encontra-se disputando a fase preliminar da Copa Sul-americana e foi eliminado da Copa do Brasil, quando foi derrotado pela Aparecidense.

O clássico Flamengo x Botafogo ganha seus toques de olhares atentos pois pode ser a última partida antes do início do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, caso o mesmo não consiga a classificação. Já o Botafogo ainda terá pela frente um compromisso pela Copa Sul-americana contra o Audax Italiano, dia 12 de abril.

A outra semifinal será entre Fluminense, com a vantagem do empate, e Vasco, que se enfrentarão na próxima quinta-feira (29). O primeiro jogo da decisão será no domingo.

O rubro-negro, com a vantagem do empate, tentará pôr no passado a eliminação para o Fluminense na semifinal da Taça Rio, quando a equipe de Abel Braga se classificou com o jogo terminando em 1 a 1. Na final, o alvinegro enfrentou justamente o tricolor e saiu de campo com um resultado negativo: 3 a 0 e título do segundo turno para o time de Laranjeiras.

VALE VAGA NA GRANDE FINAL! Flamengo x Botafogo ao vivo se enfrentarão nesta quarta-feira (28), em busca de um lugar na decisão do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Maracanã, lendário estádio do futebol brasileiro, e será resolvida em jogo único - com o rubro-negro tendo a vantagem de empatar, já que fora o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno da competição.