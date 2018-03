Jogo Grêmio x Avenida AO VIVO online pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2018, a ser disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

A bola rola para Grêmio x Avenida ao vivo a partir das 21h45 desta quarta-feira (28), na Arena do Grêmio.

AVENIDA

TEMPO REAL DA PARTIDA ENTRE GRÊMIO E AVENIDA PELA SEMIFINAL DO GAUCHÃO 2018.

"A gente sabe que é difícil ir na Arena e reverter um 3 a 0. Nós vamos lá e fazer um jogo melhor que hoje", declarou Guilherme Eich, vice de futebol do Avenida após a partida de ida das semifinais.

Os comandados por Fabiano Daitx garantiram a classificação para o mata-mata com 15 pontos, na sétima colocação. Nas quartas de final o Periquito conseguiu segurar o Caxias, segundo melhor time da primeira fase, com dois empates. 1 a 1 nos Eucaliptos e 2 a 2 no estádio Centenário, após sair perdendo de 2 a 0. O Avenida chegou às semifinais graças ao gol qualificado.

O Avenida fez história nesse Campeonato Gaúcho. A equipe de Santa Cruz do Sul voltou da divisão de acesso nesta temporada e tinha como primeiro objetivo se manter na Série A.

A equipe de Santa Cruz do Sul, comandada por Fabiano Daitx, já marcou três gols no Grêmio nesta temporada. Porém, a partida foi pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, quando o tricolor ainda jogava com a equipe de transição. Vale lembrar que apesar de ter marcado três vezes, o time acabou tendo sua defesa vazada duas vezes. Dessa vez o 3 a 2 não serve para a classificação.

O Avenida precisa fazer história na Arena do Grêmio para chegar à final do Gauchão. Uma vitória por 3 a 0 da equipe de Santa Cruz do Sul levaria a decisão para os pênaltis.

GRÊMIO

Já o volante Arthur, futuro jogador do Barcelona, estará na equipe titular quando o árbitro apitar o início de jogo.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE GRÊMIO E AVENIDA, PELA SEMIFINAL DO GAUCHÃO.

Renato Portaluppi também deverá aproveitar a grande vantagem para poupar alguns jogadores. É o caso do meia Ramiro, que cede sua vaga para Alisson.

Paulo Miranda (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O zagueiro concedeu entrevista coletiva no final do treino da última terça-feira (27). Paulo Miranda falou sobre o início da temporada do Grêmio: "Vocês sabem, a gente estava voltando de férias, eu não conhecia todos os jogadores, complicou um pouquinho no início. Mas não é desculpa, quem veste a camisa precisa estar preparado. Hoje com o grupo aqui, acho que as coisas melhoraram bastante para o meu lado", declarou Paulo Miranda.

Paulo Miranda iniciou o Campeonato junto com a equipe de transição do Grêmio. Logo na estreia, contra o São Luiz, o zagueiro foi expulso. O tricolor acabou empatando a partida em 1 a 1.

Bressan, que já atuou nas duas últimas partidas do clube deve receber a companhia de Paulo Miranda.

Com Kannemann suspenso e Geromel com a Seleção Brasileira, Renato Gaúcho, técnico da equipe tricolor, terá que utilizar uma zaga reserva na noite desta quarta-feira (28).

O 3 a 0 na partida de ida permite ao Grêmio conquistar a classificação até mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

Após confirmar sua classificação ao mata-mata da competição estadual, o tricolor elimino o Internacional nas quartas de final e abriu boa vantagem na primeira partida da semifinal, contra o Avenida.

Após três anos, o Grêmio pode voltar a disputar uma final de Campeonato Gaúcho.