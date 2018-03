Com 217 jogos pelo Grêmio, Ramiro estende contrato até dezembro de 2021

Após sondagens de alguns clubes brasileiros e europeus, o Grêmio anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (28), a renovação de contrato do meia Ramiro por mais três anos e meio. Após entrar na história do clube pela dedicação e a conquista da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana, o meia de apenas 24 anos comentou nas redes sociais do clube, que está muito feliz por ficar mais três anos em Porto Alegre.

Natural de Gramado-RS, o jogador iniciou sua carreira na base do Juventude, onde após uma boa campanha, foi contratado pelo Tricolor em 2013, com apenas 20 anos. Até a chegada de Renato Portaluppi, o camisa 17 atuava como volante, porém, em 2016 começou a jogar em outras posições do meio-campo.

Nas três competições onde o clube foi campeão, atuou como titular em quase todas as partidas, sendo peça fundamental no esquema tático de Renato. Como jogador do Grêmio, Ramiro já completou 217 partidas e marcou 20 gols no total. Conhecido por ser o motorzinho da equipe, Ramiro se destaca pela velocidade e resistência dentro das quatro linhas, o que chamou muita atenção dos outros clubes.

Podendo disputar a final do Gauchão esse ano, o meia pode conquistar seu primeiro título estadual e preencher com mais um título a sua lista de conquista como jogador profissional. Com contrato renovado até dezembro de 2021, o Tricolor também afasta as investidas de outros clubes e mantem o atleta por mais tempo no elenco, já que além de ser importante na sua função é bastante jovem também.