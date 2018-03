Com retorno de Formiga e Cristiane, Vadão define lista do Brasil para Copa América

Google Plus

Seleção Brasileira feminina está definida para a disputa da Copa América 2018! O técnico Vadão anunciou nesta quarta-feira (28), a lista final com 22 atletas que irão representar o Brasil na competição. A estreia será contra a Seleção Albiceleste, dia 5, no Estádio Coquimbo.

Das convocadas, quatro participaram da maior parte de etapas de treinos, que acontecem desde janeiro na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Dez estavam em todas as fases, e oito se juntaram ao grupo nas datas-FIFA (atuam fora do Brasil). Segundo a CBF, a zagueira Bruna Benites, a lateral Fabiana e atacante Ludmila ficaram de fora da relação de convocadas porque enfrentam problemas físicos.

Os destaques da lista foram Formiga e Cristiane, isso porque a primeira voltou recentemente da aposentadoria da seleção. E Cristiane decidiu retornar à seleção após anunciar o fim de sua passagem pela equipe, em setembro do ano passado, como protesto pela saída da técnica Emily Lima.

A Copa América classifica duas seleções para a Copa do Mundo da França, em 2019. O terceiro colocado terá o direito de disputar a repescagem com uma seleção da Concacaf. As duas melhores seleções também se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e os quatro mais bem classificados vão aos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Confira a lista final:

Goleiras

Bárbara – Kindermann

Aline – CBF

Letícia Izidoro – Corinthians

Laterais

Rilany – Grindavik (Islândia)

Poliana – Orlando Pride (EUA)

Tamires – Fortuna Hjorring (Dinamarca)

Zagueiras

Mônica – Orlando Pride (EUA)

Rafaelle – Changchun FC (China)

Erika – Paris Saint-Germain (França)

Daiane – Avaldsnes (Noruega)

Meio-campo

Andressinha – Portland Thorns FC (EUA)

Formiga – Paris Saint-Germain (França)

Andressa Alves – Barcelona (Espanha)

Thaisa – Sky Blue (USA)

Aline Milene – Baylor University (EUA)

Atacantes

Millene Karine – Corinthians

Raquel – Ferroviária

Thaís – Hyundai Steel Red Angels WFC (Coreia do Sul)

Bia Zaneratto – Hyundai Steel Red Angels WFC (Coreia do Sul)

Marta – Orlando Pride (EUA)

Cristiane – Changchun FC (China)

Débora – North Carolina Courage (EUA)