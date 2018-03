Pensando no Campeonato Brasileiro, Sport monta lista de dispensas em meio a reformulação no elenco

Apesar de o técnico Nelsinho Batista negar reformulação do elenco após a eliminação para o Central, pelo Campeonato Pernambucano, alguns jogadores do Sport darão adeus ao clube antes mesmo do início do Brasileirão. A diretoria ainda não falou em nomes, nem números, mas a lista de possíveis saídas já está pronta. Além da dispensa de atletas, o Leão também irá em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro.

O objetivo do clube é entrar em negociação para trocar esse atletas ou emprestá-los. Os nomes dos jogadores envolvidos na lista não serão divulgados até que as negociações para a saída estejam em seu estágio final.

O diretor de futebol do Sport falou sobre o assunto: “Tem sim (uma lista), mas não divulgaremos. Iremos conversar com os jogadores e tentaremos viabilizar trocas ou empréstimos”, ressaltou Leonardo Lopes.

Leandro Pereira pode ser o primeiro a deixar a Ilha do Retiro, o contrato de empréstimo com o Sport vai até o dia 30 de junho, mas está prestes a ser rescindido. O jogador deve ir para a Chapecoense, segundo o diretor Júlio Neto, falta apenas a parte jurídica para oficializar a transferência. O meia Thomás também não tem a permanência no clube assegurada, o contrato do jogador se encerra dia 31 de maio.

Os pratas da casa Índio, Thallyson e Juninho também não devem jogar o Brasileirão pelo Sport. Índio e Thallyson podem ser emprestados para ganharem mais experiências. E o atacante Juninho deverá ser emprestado para o Cruzeiro ou Grêmio.

O próximo compromisso do Sport será próxima segunda feira, contra o Salgueiro, partida valendo o terceiro lugar do Campeonato Estadual. A estreia do Leão no Campeonato Brasileiro será dia 15 de abril no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro.