Zé Ricardo pede atenção do Vasco em semifinal e afirma: “Temos que buscar a vitória”

O Vasco encerrou a preparação para as semifinais do Campeonato Carioca na manhã desta quarta-feira (28), em São Januário. Zé Ricardo falou com a imprensa após o treino.

Questionado se usará Evander e Paulinho, Zé diz que vai avaliar esta última atividade e definir se vai com três zagueiros: “A gente está com umas dúvidas ainda em relação ao time. Vamos ver o saldo do treino de hoje. A gente vai avaliar. Temos Giovanni Augusto também voltando de lesão. Temos até amanhã pra decidir se jogaremos com três zagueiros”.

Sobre a vantagem do empate que o Fluminense tem devido ao título da Taça Rio, o treinador valorizou o fator mas ressaltou que o Gigante da Colina tem que buscar vencer e neutralizar o adversário.

“Uma vantagem considerável, mas acredito que vão buscar isso mais para o fim do jogo. Temos que buscar a vitória. Buscar o jogo o tempo todo, neutralizar o time do Fluminense. Agora é outro jogo (em relação ao empata da Taça Rio). Eles (Fluminense) sabem como jogamos. Temos que ter atenção com os laterais deles. Vamos tentar neutralizar. O time deles vem fazendo um campeonato muito bom”, afirmou.

Sobre o esquema de três zagueiros, o comandante do Almirante relembrou o duelo da fase de classificação e explicou o motivo do esquema. Ele ainda falou sobre o descanso de alguns jogadores.

“Objetivo naquela situação foi tentar conter vinda forte dos alas. Tem outras formas de tentar neutralizar e vamos fazer avaliações para tomarmos a melhor decisão. Estamos sempre trabalhando, tentando melhorar nosso rendimento. Tivemos chance de descansar alguns atletas. Foi importante para dar mais ritmo ao Giovanni Augusto, que estará à disposição", contou.

Sobre o gramado do palco da semifinal, o Maracanã, o técnico vascaíno reclamou da qualidade e espera ver melhorias: “Estava ruim, mas espero que tenha melhorado”, disse.

Zé Ricardo encerrou falando sobre as possíveis baixas de Sornoza e Marcos Júnior no Tricolor mas ressaltou que é momento de focar, em primeiro lugar, nos problemas do seu time.

“Normal quando temos sequência de jogos pesadas. São dois problemas para o Fluminense, assim como temos os nossos. Temos que potencializar nossos pontos fortes e nos preocupar, primeiramente, com nossos problemas”, finalizou.