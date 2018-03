Com Sandro Meira Ricci, Fifa divulga lista de árbitros para Copa do Mundo

Google Plus

Com trio brasileiro, a Fifa anunciou nesta quinta-feira (29) a lista de árbitros para a Copa do Mundo da Rússia. Haverá 36 árbitros principais 63 assistentes, de 46 países distintos. O árbitro Sandro Meira Ricci e os assistentes Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse representarão o Brasil.

Na segunda quinzena de abril, a Fifa reunirá os profissionais em um seminário a ser realizado em Coverciano, em Florença-ITA, para dividi-los entre as funções. Assim, serão definidos os árbitros principais, assistentes, quarto árbitro e assistentes reservas. Também serão escolhidos os profissionais que ficarão responsáveis pelo VAR (árbitro de vídeo).

O seminário, que ocorrerá na sede da FIGC (Federação Italiana de Futebol, em tradução livre), em abril, será o penúltimo antes do Mundial da Rússia. No dia 14 de junho, a menos duas semanas para o início do torneio, todos os profissionais participarão de um curso na cidade de Moscou.

Sandro Meira Ricci tem 43 anos e tem grande experiência. Não é por acaso que apitou na Copa do Mundo de 2014, na Copa América de 2015 e nos Jogos Olímpicos de 2016. No ano passado, trabalhou na Copa das Confederações e no Mundial de Clubes. Ele é vinculado à FPF (Federação Paranaense de Futebol).

Ausência inglesa

Pela primeira vez na história pós-guerra, uma Copa do Mundo não terá árbitros ingleses. O experiente Mark Clattenburg, que apitou a final da Eurocopa de 2016, seria o juiz escolhido, mas deixou a Inglaterra no ano passado para comandar a arbitragem na Arábia Saudita.