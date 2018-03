Em noite de Wellington Paulista, Chapecoense bate Figueirense e confirma final na Arena Condá

Chapecoense e Figueirense entraram em campo na noite desta quarta-feira (28) em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Catarinense 2018. As duas equipes já estavam classificadas para a grande decisão da competição. Porém, a partida era decisiva. A final do Catarinense será em jogo único e com a vitória, a Chape garantiu a decisão na Arena Condá. Wellington Paulista, duas vezes e Nery Bareiro marcaram os gols do Verdão do Oeste. Henan e Renan Mota descontaram para o Figueira.

Para conseguir levar a decisão para o Orlando Scarpelli, o Figueirense teria que vencer a Chapecoense nessa rodada, vencer o Concórdia no domingo e torcer por um tropeço da Chape contra o Avaí, também no domingo. A situação do Figueira ficou ainda mais complicada aos cinco minutos de partida, quando Wellington Paulista abriu o placar. O centroavante recebeu passe de Canteros nas costas do marcador, e dentro da área estufou as redes de Denis. O time comandado por Milton Cruz ficou perdido em campo após o gol cedo.

Não demorou muito para a Chapecoense ampliar o marcador. Eduardo cobrou escanteio na cabeça de Nery Bareiro, que mandou para o chão, sem chances para Denis. O segundo gol despertou o time do Figueirense. Aos 14 minutos, André Luís encontrou Renan Mota dentro da área, livre de marcação, e fez o passe. O meia finalizou e viu a bola tocar em Amaral antes de morrer no fundo das redes. Quatro minutos depois a equipe Alvinegra levou outro banho de água fria. Wellington Paulista recebeu outro passe nas costas da marcação e, com a ponta do pé, marcou o segundo gol dele na noite, o terceiro da Chape.

Wellington Paulista levou perigo ao gol do Figueirense mais uma vez na primeira etapa. O camisa 9 recebeu de Eduardo, aos 27 minutos, e finalizou de primeira. A bola passou por cima da meta de Denis. André Luís, aos 36 teve oportunidade de descontar, mas finalizou em cima do zagueiro. Amaral, aos 38, recebeu de Bruno Pacheco e esticou a perna para completar, mas não conseguiu converter. A Chapecoense se manteve no ataque na segunda etapa. Luiz Antônio, aos oito minutos, conseguiu finalizar, mas acabou mandando pra fora. Denis salvou o Figueira aos 14. Mais uma vez Wellington Paulista conseguiu vencer a marcação e concluir. O goleiro Alvinegro estava atento e defendeu.

A partida caiu de rendimento a partir da metade do segundo tempo. A Chapecoense tinha uma importante vantagem e o conseguiu se defender bem. O Figueirense teve dificuldades para furar o bloqueio do time verde. Os comandados de Milton Cruz conseguiram descontar aos 44 minutos. Cedrón cobrou escanteio pelo lado direito e Henan apareceu livre na primeira trave. O atacante desviou de cabeça e a bola passou entre as pernas de Jandrei antes de entrar no gol.

O resultado confirmou a Chapecoense como líder da primeira fase do Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste chegou aos 40 pontos na competição. O Figueirense fica na vice-liderança, com 33. A vitória da Chape também confirmou a final da competição na Arena Condá.

Na próxima rodada, a Chapecoense encara o Avaí, fora de casa, para fechar a fase classificatória do Campeonato Catarinense. Já o Figueirense encara o Concórdia, também fora de casa. As duas partidas estão marcadas para o domingo (1º), às 16h.