Resultado de Corinthians x São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista: 1 (5)x(4) 0

Um jogo muito emocionante! Com gol de Rodriguinho nos acréscimos e Cássio herói nas pênalidades, o Corinthians se classificou.

Comemore, torcedor do Corinthians! O Timão está na final do Campeonato Paulista!

DEFENDEEEEEEEEEEEU CÁSSIO! 5 X 4!

Liziero para a cobrança.

GOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! 5 x 4 Danilo chuta alto no meio.

Danilo começa a cobrança alternada.

GOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! 4 x 4 Militão converte com categoria.

Militão para a cobrança.

GOOOOOOOL DO CORINTHIANS! 4 x 3 Maycon converte.

Maycon para a cobrança.

GOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! 3 x 3 Reinaldo cobra na direita de Cássio, que até acerta o canto.

Reinaldo para a cobrança.

GOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! 3 x 2 Pedrinho chuta com categoria e converte.

Pedrinho para a cobrança.

GOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! 2 x 2 Bruno Alves chuta forte e converte.

Bruno Alves para a cobrança.

GOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! 2 x 1 Clayson cobra na direita de Sidão.

Clayson para a cobrança.

GOOOOOOOL DO SÃO PAULO! 1 x 1 Lucas Fernandes cobra na esquerda de Cássio.

Lucas Fernandes para a cobrança.

PERDEU O CORINTHIANS! 1 x 0 Sidão defende pênalti de Rodriguinho.

Rodriguinho para a cobrança.

PERDEU O SÃO PAULO! 1 x 0 Cássio defende pênalti de Diego Souza.

Diego Souza para a cobrança.

GOOOOOOOL DO CORINTHIANS! 1 x 0 Vital cobra na direita de Sidão.

Mateus Vital para a cobrança.

Foi sofrido, foi difícil, mas o Corinthians conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Com gol de Rodriguinho nos acréscimos, a disputa está empatada.

FIM DE JOGO! TEREMOS PÊNALTIS NA ARENA CORINTHIANS!

49' Corinthians ainda tenta o segundo gol, no ataque. Ainda dá?

48' Final de jogo espetacular! Depois de muita pressão, o Corinthians conseguiu o gol.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO CORINTHIANS! É DE RODRIGUINHO PARA LEVAR O JOGO PARA OS PÊNALTIS! Em cobrança de escanteio de Clayson, Rodriguinho subiu mais que todo mundo para abrir o placar e empatar o agregado!

46' Clayson recebe rebote na entrada da área e chuta, mas a bola desvia e sai em escanteio.

45' Diego Souza puxa contra-ataque, mas prefere prender a bola no ataque. No entanto, acabou cometendo falta.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Vital cobra escanteio e a sobra fica com o Corinthians.

43' Corinthians joga a bola na área, mas Arboleda dá um chutão e afasta.

42' CARTÃO AMARELO! Sidão é advertido por demorar a cobrar tiro livre indireto.

41' IMPEDIDO! Danilo chegava pela direita em boa jogada, mas o auxiliar parou a jogada por posição irregular.

40' Corinthians continua dominando, em busca de um gol. Vital arrisca chute da entrada da área, mas é bloqueado.

39' Pedrinho arrisca chute da intermediária, mas a bola sobe demais.

38' Clayson tenta jogada individual, mas São Paulo recupera e puxa contra-ataque. Corinthians já recompõe sua defesa.

37' Substituição no Corinthians:



Sai: Emerson Sheik

Entra: Danilo

36' Muitas polêmicas no último minuto, já que corintianos pedem pênalti, enquanto são-paulinos pedem falta em contra-ataque. Juiz não marcou nada.

35' Corinthians gira a bola, mas acaba fazendo cruzamento, que é facilmente afastado.

33' Caíque tenta cruzar na área, mas a bola sai direto em tiro de meta.

32' Corinthians recupera a bola e, novamente, arma suas jogadas. Timão vai sendo eliminado com o empate.

31' Substituição no Corinthians:



Sai: Fágner

​Entra: Mantuan

30' Corinthians domina a posse, mas não consegue entrar na área com tanto perigo.

29' Substituição no São Paulo:



Sai: Marcos Guilherme

Entra: Caíque

27' UUUUUUH! Clayson é lançado na área, mas a bola quica no gramado e facilita o trabalho de Sidão.

26' Substituição no São Paulo:



Sai: Tréllez

Entra: Diego Souza

25' CARTÃO AMARELO! Tréllez tenta dar drible em Henrique, que faz falta para evitar contra-ataque e é advertido.

24' Liziero demora para armar contra-ataque, e São Paulo tem que dar chutão, se livrando da bola.

23' São Paulo não consegue sair do campo de defesa. Corinthians faz pressão em busca de um gol.

22' Sheik cabeceia após tiro de canto, mas a bola fica fácil para Sidão.

21' Corinthians chega na área com Rodriguinho, que cruza e ganha escanteio após corte de Arboleda.

19' Substituição no São Paulo:



Sai: Nenê

Entra: Lucas Fernandes

18' Emerson puxa contra-ataque, mas perde a bola na esquerda.

17' CARTÃO AMARELO! Fágner chega forte em Nenê e é advertido pela arbitragem.

16' QUASE ALCANÇA! Emerson recebe cruzamento na pequena área e se joga na bola, mas não alcança para finalizar.

15' Substituição no Corinthians:



Sai: Gabriel

Entra: Pedrinho

14' Nenê e Pedro Henrique disputam bola perto da linha de fundo, e o são-paulino consegue ganhar um lateral. Em seguida, Jucilei arrisca finalização e a bola sai em escanteio.

12' Nenê fica caído no meio campo após dividida com Gabriel, e pede atendimento.

11' Corinthians troca passes no meio de campo, procurando espaços.

10' Sidão cobra tiro de meta e cai no chão, pedindo atendimento.

9' UUUUUH! Clayson arrisca chute, mas a bola sai em tiro de meta.

8' Fágner acha Rodriguinho na direita, que cruza na área, mas Jucilei afasta com cabeceio.

6' Até agora, Corinthians não demonstrou muito perigo.

4' UUUUUUUUH! Nenê fica livre na intermediária e arrisca chute forte. A bola bate na trave e sai, assustando os torcedores corintianos.

3' CARTÃO AMARELO! Rodriguinho tenta proteger a bola, mas atinge o rosto de Petros e é advertido.

1' Corinthians tenta primeira chegada ao ataque, mas São Paulo consegue ganhar o tiro de meta.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de Corinthians x São Paulo:



Posse de bola: 71% x 29%

Chutes: 5 x 2

Chutes certos: 0 x 1

Precisão dos passes: 87% x 72%

Corinthians e São Paulo vão empatando por 0 a 0 na Arena Corinthians. Até agora, quem avança é o Tricolor.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' São Paulo não tem nenhuma pressa para repor laterais ou outras saídas de bola. Aproveita a vantagem no agregado.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' DEFENDEU CÁSSIO! Em bela jogada do São Paulo, Liziero invade a área e cruza rasteiro. Militão aparece e chuta de primeira, mas Cássio faz grande defesa.

42' CARTÃO AMARELO! Clayson tenta driblar Éder Militão, que faz falta e é advertido.

40' PERDEU EMERSON SHEIK! Fágner recebe na lateral, cruza rasteiro e acha Emerson, que chuta de primeira, mas a bola sobe muito e sai.

39' SALVA CÁSSIO! Tréllez é lançado nas costas de Pedro Henrique e sai na cara do gol, mas Cássio se adianta e chega em carrinho, roubando a bola.

38' Nenê e Tréllez tentam tabela na esquerda, mas passe é muito forte e sai em lateral.

37' Corinthians gira a bola em volta da área, mas perde a posse.

36' CARTÃO AMARELO! Reinaldo faz falta em Fágner e é advertido. Se o São Paulo avançar, está suspenso do primeiro jogo da final.

35' São Paulo tenta chegar em contra-ataque, mas Cássio se adianta e segura a bola em contra-ataque.

34' Clayson tenta jogada individual, mas é desarmado. Depois, se recupera e o Corinthians ganha lateral.

32' Agora, é a vez de Fábio Carille levar bronca, pois reclamou da demora de reposição do São Paulo.

31' Militão protege a bola e deixa sair, mas Clayson chega forte no são-paulino e leva bronca do juiz.

30' Clayson é pego em impedimento após cobrar lateral e receber de volta.

28' Tricolor diminuiu a intensidade dos primeiros minutos, e agora recua e parece 'deixar' o Corinthians jogar.

27' Corinthians ronda a área do São Paulo, mas acaba cruzando a bola nas mãos de Sidão.

25' Na cobrança, um bate-rebate na área, que acaba com a bola afastada pela zaga.

24' Sheik sofre falta na intermediária e cria boa chance para o Timão.

23' UUUUUUUUH! Emerson Sheik recebe cruzamento na área, domina e chuta, mas a bola passa à direita do goleiro Sidão.

22' Fágner cobra na área, mas a zaga do São Paulo afasta.

21' Militão faz falta em Clayson na esquerda da área, criando boa chance para o Corinthians.

20' Tréllez se choca com Pedro Henrique e leva a pior, ficando no chão.

18' UUUH! Após cruzamento na área, Arboleda afasta mal e a bola sobra com o Corinthians. Em chute na entrada da área, a bola desvia em jogador do Timão e sai para tiro de meta.

18' Corinthians tenta chegar com Clayson, que ganha lateral.

16' São Paulo tenta chegar em duas oportunidades, mas perde a bola. Corinthians, por sua vez, não consegue sair da intermediária defensiva.

15' Times ainda não conseguiram chegar com perigo ao gol adversário. São Paulo tem melhor desempenho ofensivo até aqui.

13' Petros cobra escanteio curto com Liziero, que tenta cruzar, mas é bloqueado. Dessa vez, a bola sai em lateral.

12' Clayson é lançado na esquerda, mas jogada é parada por impedimento.

10' Petros chega em carrinho, e jogador do Corinthians cai pedindo falta. Jogo começa tenso.

9' Árbitro não dá cartão amarelo para nenhum atleta, apenas conversando com jogadores envolvidos.

8' CONFUSÃO! Em tentativa de contra-ataque do São Paulo, a bola sai, mas Pedro Henrique dá carrinho em Tréllez. Jogadores de ambas as equipes se desentendem.

7' Fágner joga a bola na área, mas Arboleda se adianta e tira em grande estilo.

6' UUUUUUUUUH! Nenê cobra escanteio fechado e quase marca gol olímpico, mas Cássio consegue afastar a bola.

6' Marcos Guilherme cruza na área para Tréllez, mas Pedro Henrique se adianta e joga para escanteio.

5' São Paulo pressiona a saída de bola do Corinthians.

4' Nenê chuta para o gol na cobrança de falta, mas a bola sai rasteira e sem perigo para Cássio.

3' Jogo bastante pegado até aqui. Fágner comete duas faltas consecutivas no campo de ataque do São Paulo.

2' Clima na Arena Corinthians é excelente. Torcida canta alto.

1' Logo no primeiro lance, Tréllez divide com Fágner, que leva a pior com choque no rosto.

COMEÇA O JOGO! Saída de bola é do Corinthians.

21:46 Equipes devidamente distribuídas em campo. Vai começar!

21:41 Hino nacional é executado neste momento.

21:39 Equipes entram em campo.

20:55 SÃO PAULO ESCALADO! Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Petros, Liziero e Nenê; Marcos Guilherme e Tréllez.

20:55 CORINTHIANS ESCALADO! Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho; Clayson e Sheik.

Seja bem-vindo, leitor e torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe, ao vivo, os melhores lances de Corinthians x São Paulo ao vivo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. O apito inicial está marcado para as 21h45. Fique conosco!

Palco do jogo: a Arena Corinthians, localizada em Itaquera, tem capacidade para cerca de 49 mil torcedores.

Retrospecto: em toda a história do Majestoso, são 104 vitórias do São Paulo, 126 vitórias do Corinthians e 107 empates. Além disso, o Timão foi quem mais vezes marcou, sendo 487 contra 460 do Tricolor.

Último confronto Corinthians x São Paulo ao vivo: as equipes se encontraram no domingo (25), no Morumbi, na partida de ida. Na ocasião, o São Paulo saiu vitorioso, jogando melhor e vencendo com gol de Nenê. Leia a crônica de pós-jogo clicando aqui.

São Paulo

Enquanto Anderson Martins (dores na região dorsal), Hudson (recupera de lesão no adutor direito), Valdívia (estiramento na coxa) e Cueva (na Seleção Peruana) são desfalques, Rodrigo Caio foi relacionado após voltar da Seleção Brasileira.

Provável escalação do São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Jucilei, Liziero, Petros; Marcos Guilherme, Nenê, Tréllez.

Para garantir sua vaga na final, o Tricolor precisa apenas de um empate por qualquer placar, mas a vitória também os classifica.

São Paulo ao vivo

Corinthians

Enquanto Rodriguinho ainda é dúvida para o jogo, Balbuena (na Seleção Paraguaia), Jadson e Renê (machucados) estarão de fora como desfalques.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Pedrinho, Clayson; Sheik, Mateus Vital.

Para avançar de fase e eliminar o rival, o Timão precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença. Vitória por apenas um gol leva a decisão para pênaltis.