Cássio brilha nas penalidades alternadas, Corinthians bate São Paulo e vai à final do Paulistão

Nesta quarta-feira (28), Corinthians e São Paulo travaram um duríssimo duelo para garantir a vaga na grande final do Campeonato Paulista 2018. Nas penalidades, após garantir o 1 a 0 - empate agregado - nos últimos minutos dos acréscimos da segunda etapa, com Rodriguinho de cabeça, deu Timão. Cássio e Sidão foram bem nas cobranças, mas com duas defesas, o goleiro alvinegro saiu vitorioso.

O Corinthians precisava de dois gols de diferenças para garantir a vaga direta na grande final, o Tricolor tinha a vantagem do empate, após vencer no Morumbi por 1 a 0. Na primeira etapa uma partida truncada com chegadas duras e muita intensidade. Apesar de poucas chances claras, os rivais criaram chances de gols, primeiro Emerson Sheik recebeu um cruzamento e de primeira finalizou rente a trave. Do lado São Paulino, Tréllez recebeu uma enfiada de bola de Jucilei e saiu cara-a-cara com Cássio, tentou driblar o arqueiro coritiano, mas acabou perdendo a bola.

Sheik, novamente, recebeu cruzamento de Fagner pela direita próximo a marca do pênalti, mas de esquerda chutou por cima. Militão pelo Tricolor teve uma boa oportunidade de marcar no final do primeiro tempo, após bate-rebate na área do Corinthians, finalizou forte nas mãos de Cássio.

Precisando de um gol para levar a partido aos pênaltis, o Corinthians foi muito superior na segunda etapa. Tendo 70% da posse de bola em um determinado momento do segundo tempo, o Timão deixou o Tricolor acuado com todos os jogadores atrás da linha da bola. Sem conseguir furar a defesa do São Paulo, Fábio Carille, promoveu três mudanças na equipe titular, saíram: Gabriel, Fagner e Emerson Sheik. Entraram em suas posições: Pedrinho, Mantuan e o experiente Danilo.

As mudanças surtiram efeito, principalmente, nos pés do garoto Pedrinho que agitou a defesa Tricolor pelo lado direito. O gol, no entanto, saiu da cabeça de Rodriguinho, nos acréscimos - a partida iria até os 50 minutos. Aos 47', Mateus Vital cruzou escanteio pela direita e o meia, livre entre dos defensores do São Paulo cabeceou pro fundo do gol. Levando a loucura os mais de 43 mil torcedores na Arena Corinthians - o recorde de público do Paulistão em 2018.

Nas penalidades, o Corinthians começou batendo com Mateus Vital, que deslocou Sidão e guardou no canto direito. Diego Souza foi o primeiro batedor do São Paulo e acabou parando em Cássio. Rodriguinho, herói no tempo normal, desperdiçou sua cobrança em seguida. Clayson, Pedrinho, Maycon marcaram. Pelo São Paulo, Bruno Alves, Reinaldo, Eder Militão.

Nas alternadas decisivas Danilo marcou para o Corinthians e Cássio defendeu a cobrança de Liziero. Com uma vitória de 5 a 4 nas penalidades, o Timão venceu o Tricolor e está na finalíssima contra seu maior rival Palmeiras.

A primeira partida da Final do Campeonato Paulista será disputada em Itaquera, no sábado (31), às 16h. A volta será na casa Palmeirense por conta da melhor campanha, no domingo (08), no mesmo horário.