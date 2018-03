Por jovem promissor do Sport, Cruzeiro pode ceder um de seus goleiros

O Cruzeiro está disposto a ceder um de seus goleiros para contar com uma jovem promessa do Sport. O atacante Juninho, de 19 anos, está chegando em Belo Horizonte nos próximos dias, e o goleiro Lucas França pode ser envolvido na negociação.

Segundo apuração feita pelo portal Superesportes, a transação já está bem encaminhada, e o jovem Juninho do Sport está chegando à Toca da Raposa. A princípio, o jogador chega para ser usado nas categorias de base como empréstimo até o março de 2019 e passe fixado caso resolva ficar em definitivo.

Por outro lado, o terceiro goleiro, pouco usado por Mano Menezes, está indo para o time pernambucano. Lucas França vai para o Sport até o fim de 2018, mas sem o passe fixado. Caso queiram ficar em definitivo, uma nova negociação deve ser aberta.

O Sport já estava interessado em negociar o jogador. Antes, havia iniciado conversas com o Grêmio, mas apareceu o Cruzeiro e as tratativas evoluíram mais com o time mineiro.

No Cruzeiro desde 2011, Lucas França chegou para compor a base, na Toca 1. Subiu ao profissional em 2014 e fez sua estreia somente em 2016, após seguidas lesões de Fábio e Rafael, em um empate em 1 a 1 contra o Corinthians em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro do ano.

Juninho está no sub-20 do Sport por indisciplina, a pedido do Nelsinho Batista, que se queixou da falta de comprometimento e recusa do atleta em viajar para a disputa de um jogo pela Copa do Brasil contra o Santos do Amapá. Extra-campo, o jogador também tem um caso policial em seu currículo. Ele foi detido por 12 horas na Delegacia da Mulher por injúrias, ameaças e vias de fato em outubro depois de queixa da ex-namorada. Só foi liberado depois de pagar fiança.