Técnico Milton Cruz avalia derrota como lição: "Vamos vir mais fortes para a final"

Na noite dessa quarta-feira (28), o Figueirense acabou superado pela Chapecoense, na Arena Condá, pela penúltima rodada do Campeonato Catarinense. Com a derrota por 3 a 2, o Alvinegro deixou escapar a oportunidade de decidir a disputa da taça em casa e, assim, terá de disputar a final do torneio longe de seus domínios.

O revés, no entanto, deixou lições para a equipe, que volta a enfrentar o Figueirense no próximo dia 8 de abril, pela disputa final da competição. Conforme análise do técnico Milton Cruz, o time esteve melhor em alguns momentos do jogo, mas vacilou nos lances que resultaram nos gols do time adversário.

"Acho que saímos daqui tristes pela derrota, mas tiramos muitas lições do que podemos fazer para o jogo final. Foi importante esse jogo. No primeiro tempo não tivemos concentração, por isso tomamos os três gols, lógico que é mérito da Chapecoense, mas acho que nosso time no segundo tempo, entrou de uma outra forma, uma forma que estamos acostumados. Figueirense entra concentrado pela vitória, mas no primeiro tempo deixamos a desejar."

Durante o intervalo, o técnico revelou que cobrou da equipe uma postura mais firme. Mas reconheceu a superioridade da equipe da Chapecoense.

"No intervalo fiz uma cobrança mais forte. Entramos desconcentrados, falei que não era o Figueirense, que não era conduta do nosso time. Tomamos gols em falhas nossas. Acho que há mérito para o time, fizeram por merecer. A Chapecoense tem um grande time, mostrou isso. Reagimos no segundo tempo, mostramos o que é o Figueirense, concentrado e em busca do gol. Não é fácil fazer dois gols na Chapecoense, com a maioria dos titulares, com força máxima, e nós com jogadores fora".

Por fim, Milton Cruz ressaltou que a oportunidade na Arena Condá faz com que o Figueirense possa estar mais preparado para o jogo da final. "Foi muito bom para ter noção da equipe deles completa. Lá jogaram atrás. Hoje, saíram no contra-ataque, têm jogadores experientes, usam bem o mando de campo. Mas vamos vir fortes para final".

Antes da decisão, o Figueirense tem pela frente o confronto contra o Concórdia, neste domingo (1º/4), fora de casa. A partida está marcada para às 16h, no estádio Domingos Lima.