Flamengo x Botafogo AO VIVO hoje no Campeonato Carioca (0-1)

FIM DE JOGO! O BOTAFOGO ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA!

49' Cuellar coloca na área, Réver cabeceia e Jefferson defende

47' Rhodolfo experimenta de longe, mas a bola passa pelo lado do gol

45' Cartão amarelo para Cuellar, por falta em Luiz Fernando

45' Luiz Fernando rouba a bola, conduz a bola até o meio-campo e recebe falta

Mais cinco minutos de acréscimos

43' JEFFERSON!!! Pará cruza para Marlos Moreno e o goleiro alvinegro voa para defender

42' Geuvânio cai no chão reclamando de dores, mas logo se levanta e o jogo prossegue

41' Vinicius Jr fazia boa jogada pelo lado direito. Conseguiu tirar Marcinho e Lindoso com belos dribles, mas acabou perdendo o controle e saindo com bola e tudo pela a linha de fundo

40' Cartão amarelo para Brenner, por ter caído no gramado antes de ter sido substituído

39' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Brenner

Entra: Pachu

38' QUAAAAASE!!! Geuvânio recebe livre, corta para o meio e, de perna esquerda, finaliza. O chute passa muito perto do gol

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Renatinho

Entra: Marcelo Benevenuto

34' UUH! Diego cobra falta na direção do gol, Jefferson espalma. No rebote, Marlos Moreno tenta chutar, mas a finalização rebate na defesa alvinegra e sai em escanteio

33' Brenner tenta vencer Réver em uma disputa aérea, mas o cotovelo do atacante acaba acertando o zagueiro e a falta é assinalada

32' PASSOU PERTO! Após cobrança de falta, defesa do Flamengo afasta e a bola sobra para Luiz Fernando, que finaliza e vê seu chute passar muito perto da meta de Diego Alves

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Léo Valencia

Entra: Rodrigo Pimpão

30' NA TRAAAAAAVE!!! Éverton cruza da esquerda e cabeceio de Henrique Dourado bate na trave

29' Brenner tenta encontrar Luiz Fernando nas costas de Éverton, mas o camisa 22 se recupera e deixa a bola sair pela linha de fundo

28' Vinicius Jr puxa da esquerda para o meio, mas chuta para fora

26' Moisés consegue roubar a bola de Geuvânio, mas erra o passe logo na sequência

24' Cartão amarelo para Igor Rabello, por falta em Marlos Moreno

23' Flamengo pressiona demais o Botafogo nos últimos minutos

20' PRESSÃO! Diego cobra escanteio, a bola é desviada e sobra para Vinicius Jr, que fura a bola. Na sobra, Moisés joga a bola para outro escanteio

19' NA TRAVE! Geuvânio cruza, Réver chuta, a bola desvia em Marcinho e toca no travessão

19' Geuvânio vence Moisés em velocidade com facilidade, mas seu cruzamento foi cortado por Igor Rabello

18' Vinicius Jr. tenta chutar colocado, mas a bola vai pelo lado do gol de Jefferson

17' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Lucas Paquetá

Entra: Marlos Moreno

16' Marlos Moreno é chamado por Carpegiani

15' Botafogo chega bem pelo lado direito, mas cruzamento de Marcinho foi cortado por Rhodolfo

14' Jefferson defende firme a cabeçada de Lucas Paquetá

13' Geuvânio encontra Pará pelo lado direito, mas Rodrigo Lindoso afasta a bola para escanteio

12' Chute de Renatinho vai por cima do gol

11' Marcelo sofre falta de Paquetá na intermediária. Boa chance para o Botafogo

10' Vinicius Jr recebe bola de Paquetá na esquerda, corta para o meio, mas a finalização morre nas mãos de Jefferson

10' Geuvânio ganha de Moisés na velocidade, mas cruza errado

9' Moisés se recupera, rouba a bola de Geuvânio e consegue acabar com um promissor ataque do Flamengo

7' Cartão amarelo para Jefferson

6' Jefferson cai no gramado reclamando de dores

4' Flamengo tem amplo domínio da posse da bola neste começo de segundo tempo. Botafogo está acuado no campo defensivo.

3' Carli tenta achar Luiz Fernando com um chutão, mas Rhodolfo se antecipa e rouba a bola

1' Pará tenta cruzamento do lado direito, mas Igor Rabello corta a bola

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Jonas

Entra: Cuellar

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Willian Arão

Entra: Geuvânio

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Valencia cobra falta do lado esquerdo da área de forma rasante, mas Diego Alves, atento, consegue defender

44' Renatinho rouba a bola de Willian Arão, mas não consegue desenvolver jogada pelo lado esquerdo

42' Botafogo tenta criar jogada pela faixa central do campo, mas Marcelo erra passe e Flamengo retoma a posse da bola

Rodrigo Lindoso encontra Marcinho nas costas de Éverton, o lateral cruza para o meio da área e Luiz Fernando, livre, aparece para marcar

38' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO BOTAFOGO!!! É DE LUIZ FERNANDO!!!

36' Marcinho perde a bola pelo lado direito e ela encontra Diego. Após bate-rebate, ela para nos pés de Willian Arão, que tenta finalizar, mas o chute para na cabeça de Igor Rabello, que afasta a bola

35' Renatinho recebe passe de Marcelo na intermediária, finaliza, mas o chute acaba indo por cima do gol

33' IGOR RABELLO! Zagueiro corta de forma providencial cruzamento que tinha endereço certo: a cabeça de Vinicius Junior, que estava livre dentro da área

32' Vinicius Jr tenta passar de Moisés perto da linha de fundo. O camisa 20 cai após um choque com o lateral, mas o árbitro nada marca. Jogadores do Botafogo pedem cartão amarelo para o jovem rubro-negro

30' Flamengo controla a posse de bola nos últimos minutos, mas não consegue criar muitas chances reais

27' Brenner rouba a bola de Arão no meio-campo, avança, mas finaliza sem força para defesa tranquila de Diego Alves

27' Jonas finaliza de longe, mas a bola vai para a linha de fundo

25' Valencia cobra falta do lado direito e cabeçada de Igor Rabello vai por cima do gol

23' QUE SUSTO! Réver desvia cobrança de escanteio na segunda trave e cabeçada de Arão passa perto da trave

23' QUASE! Na cobrança de Diego, Jefferson erra na saída de bola e Réver quase cabeceia para o gol. Na sobra, o chute de Arão foi desviado e resultou em um novo escanteio

22' Moisés empurra Pará na região da linha de fundo. Falta perigosa para o Flamengo

21' Jonas encontra Éverton pelo lado esquerdo, mas o cruzamento do camisa 22 é cortado por Marcinho

18' DIEGO ALVES! Valencia cobra falta e Igor Rabello cabeceia para boa defesa do goleiro rubro-negro

O camisa 10 do Botafogo roubou a bola de Jonas, que fez falta na sequência da jogada, matando um contra-ataque

17' Cartão amarelo para Jonas, por falta em Renatinho

16' Lucas Paquetá tenta criar uma jogada pelo lado esquerdo, mas é desarmado por Luiz Fernando

14' Valencia recebe pela esquerda, corta pro meio e cruza, mas Pará afasta para escanteio

13' Moisés se livra de Vinicius Jr e Pará com um toque e sofre falta dura do lateral

10' Moisés dá bonito drible em Jonas, mas cruza direto nas mãos de Diego Alves

10' Jonas tenta encontrar Pará com um lançamento vindo do meio-campo, mas o lateral-direito do Fla estava impedido

8' Luiz Fernando tenta chutar pelo lado direito, mas a finalização vai pelo lado de Diego Alves

6' Cobrança de Diego vai direto para fora

5' Carli comete falta em Dourado do lado esquerdo do campo ofensivo do Flamengo

3' Moisés faz boa jogada pelo lado esquerdo, encontra Léo Valencia na entrada da área, mas o chute do chileno vai fraco

1' Primeira tentativa de ataque do Flamengo é um impedimento marcado de Henrique Dourado

BOLA ROLANDO! ESTÁ VALENDO O JOGO!

Equipes já estão em campo

FLAMENGO CONFIRMADO! Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo, Éverton; Jonas; Diego, Lucas Paquetá, Willian Arão, Vinicius Junior; Henrique Dourado.



Banco: Júlio César, Juan, Léo Duarte, Rodinei, Renê, Ronaldo, Cuellar, Éverton Ribeiro, Marlos Moreno, Geuvânio, Lincoln e Felipe Vizeu.

BOTAFOGO CONFIRMADO! Jefferson; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés; Marcelo, Rodrigo Lindoso; Luiz Fernando, Renatinho, Léo Valencia; Brenner.



Banco: Saulo, Luis Ricardo, Marcelo Benevenuto, Gilson, Gustavo Bochecha, Rodrigo Pimpão, Leandro Carvalho, Marcos Vinícius, Ezequiel, Pachu, Arnaldo e Yago.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Às 21h45 (de Brasília). Você poderá acompanhar tudo deste jogo Flamengo x Botafogo ao vivo conosco!

PROVÁVEL BOTAFOGO: Jefferson; Marcinho, Marcelo Benevenuto (Joel Carli), Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcelo; Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Marcos Vinícius, Léo Valencia; Brenner (Kieza)

PROVÁVEL FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Réver, Juan, Éverton; Jonas, Willian Arão (Éverton Ribeiro); Lucas Paquetá, Diego, Vinicius Junior (Renê); Henrique Dourado

Alberto Valentim, treinador do Botafogo: "É decisão para a gente, os jogadores precisam estar tranquilos. Temos uma camisa pesada para carregar. Vamos encarar o Flamengo procurando ganhar o jogo. É entrar com personalidade procurando vencer", afirmou.

Réver, zagueiro do Flamengo: "É o jogo Flamengo x Botafogo mais importante para a gente no momento. Clássico já é tenso. Do outro lado, vão querer classificação para final. Tudo para ser um grande jogo. Espero que a gente saia com a classificação. É um dos nossos objetivos neste primeiro semestre", disse.

Flamengo e Botafogo também possuem disparidade em relação aos treinadores: Paulo César Carpegiani comanda o clube da Gávea desde o ínicio da temporada, enquanto Alberto Valentim chegou ao clube de General Severiano há pouco mais de um mês.

Botafogo x Flamengo AO VIVO

Por mais que Flamengo e Botafogo tenham obtido resultados ruins nas últimas partidas, as fases são diferentes: o rubro-negro segue líder do Grupo D da Libertadores com 4 pontos; já o alvinegro encontra-se disputando a fase preliminar da Copa Sul-americana e foi eliminado da Copa do Brasil, quando foi derrotado pela Aparecidense.

O clássico Flamengo x Botafogo ganha seus toques de olhares atentos pois pode ser a última partida antes do início do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, caso o mesmo não consiga a classificação. Já o Botafogo ainda terá pela frente um compromisso pela Copa Sul-americana contra o Audax Italiano, dia 12 de abril.

A outra semifinal será entre Fluminense, com a vantagem do empate, e Vasco, que se enfrentarão na próxima quinta-feira (29). O primeiro jogo da decisão será no domingo.

Resultado do jogo Flamengo hoje

O rubro-negro, com a vantagem do empate, tentará pôr no passado a eliminação para o Fluminense na semifinal da Taça Rio, quando a equipe de Abel Braga se classificou com o jogo terminando em 1 a 1. Na final, o alvinegro enfrentou justamente o tricolor e saiu de campo com um resultado negativo: 3 a 0 e título do segundo turno para o time de Laranjeiras.

VALE VAGA NA GRANDE FINAL! Flamengo x Botafogo ao vivo se enfrentarão nesta quarta-feira (28), em busca de um lugar na decisão do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Maracanã, lendário estádio do futebol brasileiro, e será resolvida em jogo único - com o rubro-negro tendo a vantagem de empatar, já que fora o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno da competição.