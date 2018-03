Após eliminação no Carioca, Paulo Cesar Carpegiani não é mais treinador do Flamengo

Tido como o principal time e favorito ao título, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Carioca pelo Botafogo na noite desta quarta-feira (29). E a derrota surtiu efeitos. Além de demitir o diretor de futebol Rodrigo Caetano, o Rubro-Negro demitiu também o então treinador Paulo Cesar Carpegiani. Após a derrota, o vice-presidente de futebol do clube, Ricardo Lomba, já havia alertado que poderiam acontecer mudanças no futebol do Fla.

Muito criticado pela torcida, o treinador campeão do mundo com o Flamengo em 1981, não teve o melhor trabalho de sua carreira à frente do clube da Gávea. Em sua curta passagem neste ano, Carpegiani tem um bom retrospecto no comando do clube da Gávea com 17 jogos, tendo atingido 11 vitórias, três empates e apenas três derrotas – para Macaé, Fluminense e Botafogo.

Entretanto, a desconfiança gerada pela torcida por conta do futebol apresentado nos principais jogos da temporada até aqui fizeram com que o trabalho do treinador fosse questionado. A derrota para o Botafogo, mesmo com a vantagem do empate para passar as finais do Carioca, foi a gota d'agua.